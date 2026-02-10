https://sarabic.ae/20260210/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تلقي-القبض-على-الشريك-الثالث-في-محاولة-اغتيال-الجنرال-أليكسييف---عاجل-1110214495.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
ألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني هو ابن فاسيلي فاسين، الذي سبق اعتقاله. وقد وفّر الجاني لوالده ومتهم آخر في القضية، ليوبومير كورب، وسيلة نقل لإجراء عمليات مراقبة ومصادرة أسلحة من مخبأ الأسلحة. كما اشترى الجاني كاميرا مثبتة على لوحة القيادة وجهاز تتبع لمراقبة تحركات الضحايا المحتملين.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الاثنين، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل".وكان قد أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
11:20 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 11:43 GMT 10.02.2026)
ألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقطع فيديو لبافل فاسين، ثالث شخص يُعتقل لتورطه في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني هو ابن فاسيلي فاسين، الذي سبق اعتقاله. وقد وفّر الجاني لوالده ومتهم آخر في القضية، ليوبومير كورب، وسيلة نقل لإجراء عمليات مراقبة ومصادرة أسلحة من مخبأ الأسلحة. كما اشترى الجاني كاميرا مثبتة على لوحة القيادة وجهاز تتبع لمراقبة تحركات الضحايا المحتملين.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم أمس الاثنين، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل".
وكان قد أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف
، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.
وأفاد أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، تم تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف".
وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".