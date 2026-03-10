عربي
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أكثر من 1000 هجوم إرهابي في البلاد خلال 20 عاما
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أكثر من 1000 هجوم إرهابي في البلاد خلال 20 عاما
صرح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي في روسيا خلال... 10.03.2026, سبوتنيك عربي
وعقد بورتنيكوف جلسة مشتركة للجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومقر العمليات الفيدرالي، (تم إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية منذ عشرين عامًا).وقال رئيس اللجنة في الجلسة: "بالإجمال، تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي خلال فترة محددة، في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف أنه تم القضاء على أكثر من 2500 مسلح، والقبض على 17000 من شركائهم تقريبًا، ومصادرة نحو 18000 قطعة السلاح و71000 ذخيرة و25 طنّا من المواد المتفجرة وأكثر من 5000 عبوة ناسفة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية.وأشار بوتين إلى أنه بفضل كفاءة موظفي لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية، تحسّن التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، فضلًا عن التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية.
مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف
صرح رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي في روسيا خلال عشرين عامًا.
وعقد بورتنيكوف جلسة مشتركة للجنة مكافحة الإرهاب الوطنية ومقر العمليات الفيدرالي، (تم إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية منذ عشرين عامًا).
وقال رئيس اللجنة في الجلسة: "بالإجمال، تم إحباط أكثر من ألف هجوم إرهابي خلال فترة محددة، في أراضي روسيا الاتحادية".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
22 فبراير, 11:20 GMT
وأضاف أنه تم القضاء على أكثر من 2500 مسلح، والقبض على 17000 من شركائهم تقريبًا، ومصادرة نحو 18000 قطعة السلاح و71000 ذخيرة و25 طنّا من المواد المتفجرة وأكثر من 5000 عبوة ناسفة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يكتسب أهمية خاصة، في ظل تصاعد التحديات العالمية وإدارة العمليات العسكرية.

وقال بوتين، في برقية تهنئة بالذكرى العشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: "لقد لعبت اللجنة دورًا محوريًا في تطوير النظام الوطني لمكافحة الإرهاب".

وأشار بوتين إلى أنه بفضل كفاءة موظفي لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية، تحسّن التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون، فضلًا عن التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية في مجال منع ومكافحة الجرائم الإرهابية.
