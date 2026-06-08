الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
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الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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29 د
لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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08:30 GMT
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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13 د
مدار الليل والنهار
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صدى الحياة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260608/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ310-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114154819.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T05:47+0000
2026-06-08T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولغوغراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوغا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:47 GMT 08.06.2026
© Sputnikمنظومة "زوبير" للدفاع الجوي
منظومة زوبير للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولغوغراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوغا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تكشف عن تنفيذها "حربا نفسية" ضد قوات نظام كييف خلال تحرير فولخوفكا
05:00 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
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