https://sarabic.ae/20260608/الدفاع-الجوي-الروسي-يتصدى-لـ310-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114154819.html
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T05:47+0000
2026-06-08T05:47+0000
2026-06-08T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولغوغراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوغا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.موسكو: المؤسسات الروسية قادرة على إنتاج 15 ألف مسيرة انقضاضية من نوع " إف بي في" يوميا
https://sarabic.ae/20260608/القوات-الروسية-تكشف-عن-تنفيذها-حربا-نفسية-ضد-قوات-نظام-كييف-خلال-تحرير-فولخوفكا-1114153988.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ310 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً إلى 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولغوغراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوغا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.