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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260616/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفي-دونباس-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع---عاجل-1114390661.html
القوات الروسية تحرر بلدة "نوفي دونباس" في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة "نوفي دونباس" في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة "نوفي دونباس" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات مكثفة وحثيثة لقوات "المركز" التابعة لها،... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T09:18+0000
2026-06-16T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن استهداف قوات المركز لقوات نظام كييف، قرب بلدات زولوتوي كولوديز، وروبيجني، وبيليتسكوي، وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ومالوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 280 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات.وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريًا".وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".كمت أفادت الروسية بأن مقاتلين روس من مجموعة قوات "الغرب" سيطروا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على خمسة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية ، وحيدوا أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا في الجزء الشمالي الغربي لمدينة كراسني ليمان، وإجمالا تم تحييد 210عسكريين أوكرانيين في منطقة مسؤولية قوات الغرب.كما ذكرت الوزارة أن طائرات هجومية تابعة لمجموعة قوات الجنوب في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة كونستانتينوفكا حيدث نحو 100 مسلح أوكراني وحررت 120 مبنى.وجاء في البيان: "في مدينة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تُنفذ مجموعات هجومية تابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وقد حررت 120 مبنى من أيدي مسلحين أوكرانيين، وفي الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، يتواصل تدمير الوحدات المحاصرة التابعة للواءين الميكانيكيين 28 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية".وعززت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".وتابعت وزارة الدفاع في بيانها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".وأشارت الوزارة، إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وتجميع وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات الاستطلاع، اكتشفت القوات المسلحة الروسية مركزًا للتحكم بالطائرات المسيّرة ومواقع انتشار مؤقتة لوحدات أوكرانية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تأكيد نجاح تدمير الأهداف: حيث أصابت قنبلتا "فاب 1500" اللواء المحمول جواً المنفصل 81 بالقرب من نيكولابيفكا، فيما أصابت قنبلة أخرى من نفس الطراز اللواء المحمول جواً المنفصل 63 بالقرب من شوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما أصاب صاروخ "إل إم أو أر" اللواء المحمول جواً المنفصل 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز فلامينغو كروز أرضيي الإطلاق، و491 طائرة دون طيار خلال الليل".سوبيانين: هجمات الطائرات المسيرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة
https://sarabic.ae/20260614/تحرير-117-مبنى-في-بلدة-كونستانتينوفكا-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-خلال-24-ساعة--الدفاع-الروسية-1114331905.html
https://sarabic.ae/20260615/وزارة-الدفاع-الروسية-تحرير-بلدة-أرتيوما-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1114356658.html
https://sarabic.ae/20260616/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مراكز-إطلاق-المسيرات-في-كونستانتينوفكا--1114381627.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة "نوفي دونباس" في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

09:18 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 10:13 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة "نوفي دونباس" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد عمليات مكثفة وحثيثة لقوات "المركز" التابعة لها، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن استهداف قوات المركز لقوات نظام كييف، قرب بلدات زولوتوي كولوديز، وروبيجني، وبيليتسكوي، وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ومالوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 280 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسبع سيارات.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "حسنت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "سيفير" (الشمال) الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".
ولفتت إلى أن "وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريًا".
وتابعت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".
كمت أفادت الروسية بأن مقاتلين روس من مجموعة قوات "الغرب" سيطروا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على خمسة معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية ، وحيدوا أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا في الجزء الشمالي الغربي لمدينة كراسني ليمان، وإجمالا تم تحييد 210عسكريين أوكرانيين في منطقة مسؤولية قوات الغرب.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحرير 154 مبنى في بلدتي كونستانتينوفكا وكراسني ليمان بدونيتسك خلال 24 ساعة- الدفاع الروسية
14 يونيو, 09:38 GMT
كما ذكرت الوزارة أن طائرات هجومية تابعة لمجموعة قوات الجنوب في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة كونستانتينوفكا حيدث نحو 100 مسلح أوكراني وحررت 120 مبنى.
وجاء في البيان: "في مدينة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تُنفذ مجموعات هجومية تابعة لمجموعة قوات الجنوب عمليات هجومية نشطة، وقد حررت 120 مبنى من أيدي مسلحين أوكرانيين، وفي الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، يتواصل تدمير الوحدات المحاصرة التابعة للواءين الميكانيكيين 28 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحييد نحو 100 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها سيارة مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وسيارة مدرعة من طراز "ماكس برو" أمريكية الصنع، و19 شاحنة صغيرة، ومدفعين ميدانيين، و23 جهازا أرضيًا مسيرا في المدينة.

وعززت القوات المسلحة الروسية تموضعها على طول خط المواجهة، وكبدت وحدات تجمع قوات "الشمال" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 210 عسكريين".

وبيّنت إلى أن وحدات تجمع قوات "الشرق" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 425 عسكريًا.

طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحرير بلدة أرتيوما وأجزاء من كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:54 GMT
وتابعت وزارة الدفاع في بيانها اليومي أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 40 عسكريًا في منطقة عمليات تجمع قوات "دنيبر" الروسي".
وأشارت الوزارة، إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية، وطائرات الهجوم المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وتجميع وإطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
05:49 GMT
وكشفت الوزارة أن القوات الجوية الروسية استهدفت مراكز نشر وتحكم الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نيكولايفكا وشتشوروفو وسينكوفكا، باستخدام الصواريخ الموجهة من طراز "إل إم أو أر" والقنابل الانزلاقية من طراز فاب- 1500.
وجاء في البيان: "نتيجةً لعمليات الاستطلاع، اكتشفت القوات المسلحة الروسية مركزًا للتحكم بالطائرات المسيّرة ومواقع انتشار مؤقتة لوحدات أوكرانية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تأكيد نجاح تدمير الأهداف: حيث أصابت قنبلتا "فاب 1500" اللواء المحمول جواً المنفصل 81 بالقرب من نيكولابيفكا، فيما أصابت قنبلة أخرى من نفس الطراز اللواء المحمول جواً المنفصل 63 بالقرب من شوروفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما أصاب صاروخ "إل إم أو أر" اللواء المحمول جواً المنفصل 77 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وجاء في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 12 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز فلامينغو كروز أرضيي الإطلاق، و491 طائرة دون طيار خلال الليل".
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