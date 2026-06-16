https://sarabic.ae/20260616/سوبيانين-هجمات-الطائرات-المسيرة-المعادية-على-موسكو-مستمرة-منذ-24-ساعة-1114381976.html
سوبيانين: هجمات الطائرات المسيرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة
سوبيانين: هجمات الطائرات المسيرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الطائرات المسيّرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة. 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T06:01+0000
2026-06-16T06:01+0000
2026-06-16T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وحسبما ذكره سوبيانين عبر منصة "ماكس": "ألحقت إحدى الطائرات المسيّرة أضراراً بمنشأة تابعة لمصفاة نفط موسكو، ولم تُسجّل أي إصابات".وأضاف أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيّرة. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مراكز إطلاق المسيرات في كونستانتينوفكا
https://sarabic.ae/20260615/ضابط-أمريكي-سابق-الضربات-الروسية-الأخيرة-كشفت-تدهور-منظومة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-1114377767.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سوبيانين: هجمات الطائرات المسيرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الطائرات المسيّرة المعادية على موسكو مستمرة منذ 24 ساعة.
وحسبما ذكره سوبيانين عبر منصة "ماكس": "ألحقت إحدى الطائرات المسيّرة أضراراً بمنشأة تابعة لمصفاة نفط موسكو، ولم تُسجّل أي إصابات".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن سوبيانين أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيّرة.
وأضاف أن فرق الطوارئ والخدمات المختصة تعمل في مواقع سقوط حطام الطائرات المسيّرة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.