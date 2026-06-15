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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260615/ضابط-أمريكي-سابق-الضربات-الروسية-الأخيرة-كشفت-تدهور-منظومة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-1114377767.html
ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف عسكرية داخل أوكرانيا أظهرت تراجع فعالية منظومات الدفاع الجوي... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T20:35+0000
2026-06-15T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "معظم مقاطع الفيديو التي شاهدتها أظهرت صواريخ تحلق دون عوائق نحو كييف، العاصمة. لم تكن هناك حتى طائرات اعتراضية تحاول إسقاطها. أظهرت اللقطات ببساطة وصول صواريخ مثل كينجال وضربها لأهدافها المقصودة. هذه هي الحقيقة".وأكد أن الوضع في كييف سيزداد سوءا.ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الروسية-استهداف-منشأة-طاقة-تعمل-لصالح-قوات-نظام-كييف-بمسيرات-غيران-في-دنيبروبتروفسك-1114353304.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية

20:35 GMT 15.06.2026
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
© Sputnik . Алексей Майшев
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صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف عسكرية داخل أوكرانيا أظهرت تراجع فعالية منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها في العاصمة كييف دون اعتراض واضح.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "معظم مقاطع الفيديو التي شاهدتها أظهرت صواريخ تحلق دون عوائق نحو كييف، العاصمة. لم تكن هناك حتى طائرات اعتراضية تحاول إسقاطها. أظهرت اللقطات ببساطة وصول صواريخ مثل كينجال وضربها لأهدافها المقصودة. هذه هي الحقيقة".

وأكمل: "استمرار استنزاف الصراع يُفاقم الوضع في أوكرانيا، ومن الناحية العسكرية، لا يوجد أي أمل يُذكر في تغيير هذا الواقع".

مسيرة غيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: استهداف منشأة طاقة تابعة لقوات كييف بمسيرات "غيران" في دنيبروبتروفسك... فيديو
09:01 GMT
وأكد أن الوضع في كييف سيزداد سوءا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة زيلينودولسك التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتي كانت تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
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