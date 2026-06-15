https://sarabic.ae/20260615/ضابط-أمريكي-سابق-الضربات-الروسية-الأخيرة-كشفت-تدهور-منظومة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-1114377767.html
ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف عسكرية داخل أوكرانيا أظهرت تراجع فعالية منظومات الدفاع الجوي... 15.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-15T20:35+0000
2026-06-15T20:35+0000
2026-06-15T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "معظم مقاطع الفيديو التي شاهدتها أظهرت صواريخ تحلق دون عوائق نحو كييف، العاصمة. لم تكن هناك حتى طائرات اعتراضية تحاول إسقاطها. أظهرت اللقطات ببساطة وصول صواريخ مثل كينجال وضربها لأهدافها المقصودة. هذه هي الحقيقة".وأكد أن الوضع في كييف سيزداد سوءا.ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.
https://sarabic.ae/20260615/الدفاع-الروسية-استهداف-منشأة-طاقة-تعمل-لصالح-قوات-نظام-كييف-بمسيرات-غيران-في-دنيبروبتروفسك-1114353304.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق: الضربات الروسية الأخيرة كشفت تدهور منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية
صرح الضابط المتقاعد من الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن الضربات الروسية الأخيرة على أهداف عسكرية داخل أوكرانيا أظهرت تراجع فعالية منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، مشيرا إلى أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها في العاصمة كييف دون اعتراض واضح.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "معظم مقاطع الفيديو التي شاهدتها أظهرت صواريخ تحلق دون عوائق نحو كييف، العاصمة. لم تكن هناك حتى طائرات اعتراضية تحاول إسقاطها. أظهرت اللقطات ببساطة وصول صواريخ مثل كينجال وضربها لأهدافها المقصودة. هذه هي الحقيقة".
وأكمل: "استمرار استنزاف الصراع يُفاقم الوضع في أوكرانيا، ومن الناحية العسكرية، لا يوجد أي أمل يُذكر في تغيير هذا الواقع".
وأكد أن الوضع في كييف سيزداد سوءا.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استخدام القوات المسلحة التابعة لها، طائرات دون طيار من طراز "غيران"، لضرب منشأة "كريفوي روغ" الرئيسية للطاقة في منطقة زيلينودولسك التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، والتي كانت تدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يُظهر الضربة التي استهدفت منشأة الطاقة، كما ذكر أن الضربة نُفذت من قبل مقاتلين من مجموعة "دنيبرو" الروسية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة جوية مكثفة استهدفت مصنع "ماياك" في العاصمة الأوكرانية كييف، لإنتاج معززات صواريخ "فلامينغو" المجنحة.