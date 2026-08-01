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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260801/القوات-الروسية-تسقط-152-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية---وزارة-الدفاع-1115687834.html
القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 152 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الفترة الممتدة من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 8:00 مساء... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T18:07+0000
2026-08-01T18:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال اليوم، من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وتولا، وجمهورية القرم، وجمهورية باشكورتوستان، وإقليم كراسنودار، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد عمليات دؤوبة واختراقات لخطوط العدو، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وأصدرت الوزارة بيانًا، كشفت فيه عن استهداف قوات مجموعة "الشرق" الروسية لقوات نظام كييف بالقرب من بلدات فيليكوميخايلوفكا، وإيفانوفكا وكاتيرينيفكا وبروسيانايا وسكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وشابلينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية خلال شهر يوليو - الدفاع الروسيةتضاعف حجم شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية 5 مرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الروسي-يضرب-أهدافا-في-مينائي-أوديسا-ونيكولاييف-تدعم-القوات-الأوكرانية-1115684679.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسقط 152 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة خلال الـ24 ساعة الماضية - وزارة الدفاع

18:07 GMT 01.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 152 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الفترة الممتدة من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 8:00 مساء بتوقيت موسكو.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال اليوم، من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 152 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وتولا، وجمهورية القرم، وجمهورية باشكورتوستان، وإقليم كراسنودار، ومياه بحر آزوف والبحر الأسود".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد عمليات دؤوبة واختراقات لخطوط العدو، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
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الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
14:58 GMT
وأصدرت الوزارة بيانًا، كشفت فيه عن استهداف قوات مجموعة "الشرق" الروسية لقوات نظام كييف بالقرب من بلدات فيليكوميخايلوفكا، وإيفانوفكا وكاتيرينيفكا وبروسيانايا وسكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وشابلينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية خلال شهر يوليو - الدفاع الروسية
تضاعف حجم شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية 5 مرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
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