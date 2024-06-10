https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستارومايورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089702313.html

الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الحيش الروسي حرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T10:34+0000

2024-06-10T10:34+0000

2024-06-10T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بالتقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "FH-70" ومدفع "دي-20" ومدفع "دي-30".وأوضح البيان أن "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121 في مناطق ميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا و تياينكا في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان إلى أن "القوات صدت 5 هجمات أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين".القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهةوقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام": "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html

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