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الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستارومايورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089702313.html
الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الحيش الروسي حرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:34+0000
2024-06-10T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بالتقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "FH-70" ومدفع "دي-20" ومدفع "دي-30".وأوضح البيان أن "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121 في مناطق ميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا و تياينكا في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان إلى أن "القوات صدت 5 هجمات أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين".القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهةوقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام": "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240609/القوات-الروسية-تدمر-مشغلي-المركبات-الجوية-والمرتزقة-الأجانب-1089664122.html
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روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:34 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 10.06.2024)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الحيش الروسي حرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"بالتقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الدفاع: "تم استهداف القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وفوديانوي، ونيسكوشنوي، وأوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 140 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "FH-70" ومدفع "دي-20" ومدفع "دي-30".
وأوضح البيان أن "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" تشكيلات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 121 في مناطق ميرنوي ونيستيريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا و تياينكا في مقاطعة خيرسون".

وبحسب بيان الدفاع فإن "وحدات من مجموعة "المركز" سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات المشاة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفغورودسكوي، كالينوفو وكارلوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن "القوات صدت 5 هجمات أوكرانية، وخسر العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبتان للمشاة القتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين".
القوات الروسية تحسن تموضعها على خطوط المواجهة

وأعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، يوم أمس الأحد، تحرير قرية ريجِفكا، التابعة لمقاطعة سومي، الواقعة على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية، من يد القوات الأوكرانية.

وقال قديروف، في بيان عبر "تلغرام": "قام مقاتلو فوج "أخمات-الشيشان" التابع لوزارة الدفاع الروسية تحت قيادة.. أسلامبيك سالييف، جنبًا إلى جنب مع قوات تابعة لوحدات روسية أخرى، بتنفيذ عمليات تكتيكية وحرروا قرية مأهولة أخرى من يد العدو، هذه هي قرية ريجفكا والتي تقع على الحدود مع مقاطعة كورسك".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف نقاط انتشار مشغلي المركبات الجوية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدة مناطق
أمس, 10:46 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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