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القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-لينينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091244563.html
القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T10:26+0000
2024-07-30T10:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحرير قرية لينينسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 31 و32 و47، ودبابة، ولواء المشاة 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق توريتسك، وجيلاني، وفوزدفيجينكا، وسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونيكولايفكا، ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 53 و100 و110 و151 مشاة ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 142، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 72 و116 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، وستوروجيفوي، وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواء 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار للاستطلاع الجوي "مارس-إل"، كما استهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28692 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16725 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12567 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24201 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240730/القوات-المسلحة-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طريق-تحرير-سيفيرسك-وكراسنوارميسك-1091237410.html
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تدمر-كيربي-تركية-الصنع--ومحطة-إنكلاف-إن-في-مقاطعة-خاركوف--1091222297.html
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:26 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 10:58 GMT 30.07.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.
جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحرير قرية لينينسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.
ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 31 و32 و47، ودبابة، ولواء المشاة 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق توريتسك، وجيلاني، وفوزدفيجينكا، وسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونيكولايفكا، ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 53 و100 و110 و151 مشاة ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 142، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 315 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و6 مركبات، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طريق تحرير سيفيرسك وكراسنوارميسك في دونيتسك
07:26 GMT
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 72 و116 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، وستوروجيفوي، وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 مركبات، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش-70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M198".

ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواء 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر "كيربي" تركية الصنع ومحطة "إنكلاف-إن" في مقاطعة خاركوف
أمس, 12:00 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار للاستطلاع الجوي "مارس-إل"، كما استهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 7 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخا موجها مضادا للطائرات من طراز "باتريوت" أمريكي الصنع، و45 طائرة دون طيار.

وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28692 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16725 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12567 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24201 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 11:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
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