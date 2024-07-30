https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-لينينسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091244563.html

القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حررت بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T10:26+0000

2024-07-30T10:26+0000

2024-07-30T10:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتحرير قرية لينينسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي على خط المواجهة.ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 31 و32 و47، ودبابة، ولواء المشاة 68 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق توريتسك، وجيلاني، وفوزدفيجينكا، وسيرغيفكا، وغرودوفكا، ونيكولايفكا، ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية 53 و100 و110 و151 مشاة ميكانيكية، ولواء الهجوم الجوي 142، واللواء 95 من القوات المسلحة الأوكرانية.وقامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية المشاة الآلية 72 و116 و58 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، وستوروجيفوي، وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواء 141، ولواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 35 في مناطق نوفودانيلوفكا، ولوبكوفو، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 90 عسكريًا، و3 مركبات، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن"، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، محطة رادار للاستطلاع الجوي "مارس-إل"، كما استهدف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 137 منطقة.وفي المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 631 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28692 طائرة دون طيار، 556 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16725 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1393 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، 12567 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، 24201 وحدة من معدات المركبات العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

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https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تدمر-كيربي-تركية-الصنع--ومحطة-إنكلاف-إن-في-مقاطعة-خاركوف--1091222297.html

https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html

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