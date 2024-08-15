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ضابط أمريكي: الغرب بدأ يتحدث صراحة عن استبدال زيلينسكي
ضابط أمريكي: الغرب بدأ يتحدث صراحة عن استبدال زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والدولي لنظام فلاديمير زيلينسكي. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T13:14+0000
2024-08-15T13:14+0000
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وقال ريتر في مقابلة مع "Danny Haiphong": "هذه كلها أسلحة غربية جديدة، تم تفجيرها كلها بالقرب من كورسك بدلاً من تثبيت الجبهة في دونباس... أعتقد أن هذا أدى إلى تسريع هزيمة الجيش الأوكراني".وأردف بالقول: "لقد بدأنا نسمع محادثات جوهرية في الغرب حول كيفية انتهاء زمن زيلينسكي".تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضاتوتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فساداوأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف يحاول بهذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف هجوم القوات الروسية في دونباس وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا نفسها، مؤكدا أن "العدو سيتلقى ردا لائقا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا".وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

ضابط أمريكي: الغرب بدأ يتحدث صراحة عن استبدال زيلينسكي

13:14 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والدولي لنظام فلاديمير زيلينسكي.
وقال ريتر في مقابلة مع "Danny Haiphong": "هذه كلها أسلحة غربية جديدة، تم تفجيرها كلها بالقرب من كورسك بدلاً من تثبيت الجبهة في دونباس... أعتقد أن هذا أدى إلى تسريع هزيمة الجيش الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لضابط المخابرات، بعد بدء الهجوم على المناطق الحدودية، بدأ الغرب يتحدثون بشكل أكثر صراحة عن الفساد في أوكرانيا وانخفاض الثقة في زيلينسكي.

وأردف بالقول: "لقد بدأنا نسمع محادثات جوهرية في الغرب حول كيفية انتهاء زمن زيلينسكي".
تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضات

وفي وقت سابق، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان: "كلفت الإدارة الأمريكية منظمات غير حكومية تابعة لها بوضع سيناريو لوصول أفاكوف إلى السلطة في أوكرانيا، ويجري الآن بحث هذه المسالة مع قادة أحزاب معارضة أوكرانية رائدة "باتكيفشينا" تيموشينكو و"التضامن الأوروبي" بوروشينكو، كما ومع عدد من النواب المؤثرين في البرلمان الأوكراني من الحزب الحاكم "خادم الشعب".

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب أوكراني: إذا فشل زيلينسكي في كورسك فلن يساعده أحد
07:56 GMT
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، فقد الجيش الأوكراني خلال القتال في اتجاه كورسك ما يصل إلى 2300 عسكري، و37 دبابة، و32 ناقلة جند مدرعة، و18 مركبة قتالية للمشاة، و192 مركبة قتالية مدرعة، و88 مركبة، و4 أنظمة دفاع جوي و 15 مدفعًا ميدانيًا.

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فسادا
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف يحاول بهذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف هجوم القوات الروسية في دونباس وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا نفسها، مؤكدا أن "العدو سيتلقى ردا لائقا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا".
وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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