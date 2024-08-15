https://sarabic.ae/20240815/ضابط-أمريكي-الغرب-بدأ-يتحدث-صراحة-عن-استبدال-زيلينسكي-1091776684.html

ضابط أمريكي: الغرب بدأ يتحدث صراحة عن استبدال زيلينسكي

ضابط أمريكي: الغرب بدأ يتحدث صراحة عن استبدال زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على كورسك أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والدولي لنظام فلاديمير زيلينسكي. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T13:14+0000

2024-08-15T13:14+0000

2024-08-15T13:14+0000

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وقال ريتر في مقابلة مع "Danny Haiphong": "هذه كلها أسلحة غربية جديدة، تم تفجيرها كلها بالقرب من كورسك بدلاً من تثبيت الجبهة في دونباس... أعتقد أن هذا أدى إلى تسريع هزيمة الجيش الأوكراني".وأردف بالقول: "لقد بدأنا نسمع محادثات جوهرية في الغرب حول كيفية انتهاء زمن زيلينسكي".تقارير أمريكية تكشف عما ينتظر أوكرانيا إذا رفض زيلينسكي المفاوضاتوتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت وحدات من القوات الأوكرانية يصل عددها إلى ألف عنصر، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجانسكي على الحدود الروسية الأوكرانية.الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرس خيارات لاستبدال زيلينسكي بشخصية أكثر قابلية للإدارة وأقل فساداوأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نظام كييف يحاول بهذا الهجوم تحسين مواقفه التفاوضية في المستقبل، ووقف هجوم القوات الروسية في دونباس وزعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا نفسها، مؤكدا أن "العدو سيتلقى ردا لائقا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا".وزير الدفاع الروسي: العملية العسكرية الروسية الخاصة هي مواجهة مسلحة بين روسيا والغرب

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