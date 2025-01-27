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رئيسة وزراء إيطاليا تكشف عن موقفها من التطبيع بين السعودية وإسرائيل
رئيسة وزراء إيطاليا تكشف عن موقفها من التطبيع بين السعودية وإسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن رأيها بشأن محاولات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، برعاية أمريكية. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T14:21+0000
2025-01-27T14:22+0000
إيطاليا
السعودية
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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وترى ميلوني خلال مؤتمر صحفي لها في مدينة العلا السعودية، أنه فيما يتعلق بـ"الفرضية التي نعمل عليها وندعمها، والمتمثلة بتطبيع قضية الشرق الأوسط وحل الدولتين الشهير، فإني أعتقد أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يعدّ العنصر الأساس لتسهيل هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وحول اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، أضافت ميلوني أن "الرئيس ترامب على حق عندما يقول إن إعادة إعمار غزة تندرج بين التحديات الرئيسية التي نواجهها، وأن النجاح يتطلب مشاركة كبيرة من قبل المجتمع الدولي".وواصلت رئيسة الوزراء الإيطالية: "بعد ذلك، وفيما يتعلق باللاجئين، نحن لا نواجه خطة محددة، بل مناقشات مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي تحتاج إلى المشاركة في هذا الأمر بالتأكيد".وبيّنت أن "الحديث هنا يجري عن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري في أمة تقطن على مساحة صغيرة، وهو موضوع ناقشناه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني".وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الأحد، بعد اجتماعها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العلا، أن إيطاليا وقّعت اتفاقيات تعاون وصناعية بقيمة حوالي 10 مليارات يورو مع المملكة، كجزء من شراكة استراتيجية معززة بين البلدين.وفي حديثها عن الوضع في الشرق الأوسط، قالت ميلوني للصحافيين في ختام زيارتها للبلاد إن المملكة العربية السعودية "لاعب رئيسي في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250126/المياه-الإقليمية-السعودية-تشهد-حدثا-غير-مسبوق-بـتوقيع-إيطالي-فيديو-1097173128.html
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إيطاليا, السعودية, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيطاليا, السعودية, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة وزراء إيطاليا تكشف عن موقفها من التطبيع بين السعودية وإسرائيل

14:21 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 14:22 GMT 27.01.2025)
© AP Photo / Omar Havanaرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
© AP Photo / Omar Havana
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كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن رأيها بشأن محاولات التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، برعاية أمريكية.
وترى ميلوني خلال مؤتمر صحفي لها في مدينة العلا السعودية، أنه فيما يتعلق بـ"الفرضية التي نعمل عليها وندعمها، والمتمثلة بتطبيع قضية الشرق الأوسط وحل الدولتين الشهير، فإني أعتقد أن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يعدّ العنصر الأساس لتسهيل هذا المسار"، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
وحول اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، أضافت ميلوني أن "الرئيس ترامب على حق عندما يقول إن إعادة إعمار غزة تندرج بين التحديات الرئيسية التي نواجهها، وأن النجاح يتطلب مشاركة كبيرة من قبل المجتمع الدولي".
وواصلت رئيسة الوزراء الإيطالية: "بعد ذلك، وفيما يتعلق باللاجئين، نحن لا نواجه خطة محددة، بل مناقشات مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي تحتاج إلى المشاركة في هذا الأمر بالتأكيد".
وتابعت: "أغتنم هذه الفرصة لأشير، عندما نتحدث عن الأردن على سبيل المثال، إلى أن هناك في هذا البلد مشكلة بالغة الأهمية تتعلق باللاجئين السوريين الذين يخلقون تأثيرا كبيرا".
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وبيّنت أن "الحديث هنا يجري عن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري في أمة تقطن على مساحة صغيرة، وهو موضوع ناقشناه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني".
وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الأحد، بعد اجتماعها مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العلا، أن إيطاليا وقّعت اتفاقيات تعاون وصناعية بقيمة حوالي 10 مليارات يورو مع المملكة، كجزء من شراكة استراتيجية معززة بين البلدين.
وفي حديثها عن الوضع في الشرق الأوسط، قالت ميلوني للصحافيين في ختام زيارتها للبلاد إن المملكة العربية السعودية "لاعب رئيسي في المنطقة".
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