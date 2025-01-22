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إدارة ترامب تفجر مفاجأة مدوية حول "مفاوضات التطبيع مع السعودية"
إدارة ترامب تفجر مفاجأة مدوية حول "مفاوضات التطبيع مع السعودية"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مفاجأة بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، في الكنيست، أجاب على سؤال عضو الكنيست، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد قائلا: إنه "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية - نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة."في سياق متصل صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا "لا أعتقد أن الأمير السعودي يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية يعرفون ذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250108/هاجمتها-قطر-والسعودية-ما-حكاية-الخريطة-الإسرائيلية-التي-أزعجت-دولا-عربية--1096603508.html
https://sarabic.ae/20241219/بلينكن-ابن-سلمان-أخبرني-برفض-إقامة-السعودية-لعلاقات-مع-إسرائيل-دون-إقامة-دولة-فلسطينية-1095947277.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إدارة ترامب تفجر مفاجأة مدوية حول "مفاوضات التطبيع مع السعودية"

20:01 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مفاجأة بشأن مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل موقع "I24" الإسرائيلي عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، في الكنيست، أجاب على سؤال عضو الكنيست، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، حيث رد قائلا: إنه "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".
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وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية - نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة."
في سياق متصل صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا "لا أعتقد أن الأمير السعودي يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية يعرفون ذلك".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يكون بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الرياض، السعودية، 5 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، تحدث فيها أيضا عن وجهته الخارجية الأولى في فترته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن أول زيارة خارجية تكون في العادة إلى المملكة المتحدة، لكنه أوضح أن ما حدث في فترته الرئاسية الأولى كان مختلفا بزيارة السعودية لأن المملكة اشترت منتجات أمريكية بـ450 مليار دولار.
وحول إمكانية تكرار زيارة السعودية في أول زيارة خارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة، قال ترامب أن ذلك يمكن أن يحدث إذا اشترت المملكة منتجات أمريكية بنحو 500 مليار دولار.
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