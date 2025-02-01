نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: المخططات الإسرائيلية تهدف لإنهاء القضية تنفيذا لصفقة القرن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
17 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين، رئيس الوزراء الفلسطيني: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250201/نائب-رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-المخططات-الإسرائيلية-تهدف-لإنهاء-القضية-تنفيذا-لصفقة-القرن--1097367989.html
نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: المخططات الإسرائيلية تهدف لإنهاء القضية تنفيذا لصفقة القرن
نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: المخططات الإسرائيلية تهدف لإنهاء القضية تنفيذا لصفقة القرن
سبوتنيك عربي
رأى علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للـ"جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن "ما يحدث في الضفة الغربية، على يد الاحتلال... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T07:46+0000
2025-02-01T07:46+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093543465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ebf387fbf1fb19b8d450d7fc787e273.jpg
وأضاف فيصل، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المخططات تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر توسيع الاستيطان الإسرائيلي وترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، في محاولة للتحضير لإقامة دولة إسرائيل الكبرى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار صفقة القرن".وقال القيادي الفلسطيني: "هناك توأمة واضحة بين ما يطرحه ترامب في صفقة القرن، وما ينفذه نتنياهو من سياسات تهدف إلى قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية".كما تحدث فيصل عن زيارة "نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها "زيارة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي له في مساعيه لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي".وشدّد فيصل على أن "هذه السياسات تخدم مصالح الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز هيمنتها على المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه قوة المقاومة على مختلف الجبهات، ما يقطع الطريق أمام الهيمنة الأمريكية ويؤدي إلى نشوء عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250130/الصحة-الفلسطينية-قتيلان-فلسطينيان-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1097328674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/08/1093543465_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_524f68018477eeffc4bf55b4533a3c49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم

نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: المخططات الإسرائيلية تهدف لإنهاء القضية تنفيذا لصفقة القرن

07:46 GMT 01.02.2025
© Ajwad Jradatخلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية
خلال عام من الحرب... توسع استيطاني وتهجير وهدم و11 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
رأى علي فيصل، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للـ"جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن "ما يحدث في الضفة الغربية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، هو استمرار للمخططات التي بدأها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو".
وأضاف فيصل، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه المخططات تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية عبر توسيع الاستيطان الإسرائيلي وترحيل الفلسطينيين إلى الأردن، في محاولة للتحضير لإقامة دولة إسرائيل الكبرى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار صفقة القرن".

وأكد القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أن "هذه السياسات تأتي في سياق الحرب المستمرة ضد الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يواصل تنفيذ هذه السياسات، التي بدأت في غزة بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى تهجير أبناء غزة إلى سيناء".

العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
الصحة الفلسطينية: قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
30 يناير, 22:47 GMT
وقال القيادي الفلسطيني: "هناك توأمة واضحة بين ما يطرحه ترامب في صفقة القرن، وما ينفذه نتنياهو من سياسات تهدف إلى قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية".

وفي ما يتعلق بالموقف الفلسطيني، أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن "الشعب الفلسطيني يرفض سياسة الضم والإبادة الجماعية وصفقة القرن"، مشيرًا إلى أن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تدعو السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بكين وموسكو، من تشكيل قيادة موحدة لمواجهة هذه المخططات وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

كما تحدث فيصل عن زيارة "نتنياهو المرتقبة إلى الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنها "زيارة تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي له في مساعيه لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي".
وشدّد فيصل على أن "هذه السياسات تخدم مصالح الولايات المتحدة، التي تسعى إلى تعزيز هيمنتها على المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه قوة المقاومة على مختلف الجبهات، ما يقطع الطريق أمام الهيمنة الأمريكية ويؤدي إلى نشوء عالم متعدد الأقطاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие добровольческого отряда специального назначения ВЕГА ведут огонь из БМП-3 во время боевой подготовки в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала