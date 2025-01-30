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https://sarabic.ae/20250130/الصحة-الفلسطينية-قتيلان-فلسطينيان-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1097328674.html
الصحة الفلسطينية: قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
الصحة الفلسطينية: قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين قتلا، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعيد إعلان الجيش مقتل أحد عسكرييه... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T22:47+0000
2025-01-30T22:47+0000
جنين
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وقالت وزارة الصحة في بيان "تبلغنا بارتقاء شهيدين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال في مخيم جنين، مساء اليوم" الخميس.بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا "استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس في مخيم جنين للاجئين"، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 19 بالإضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائلية الواسعة في المخيم.وكانت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي قد قصفت، في وقت سابق أمس الخميس، مبنى داخل مخيم جنين بصاروخين.مقتل جندي إسرائيليومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي بلواء كفير، وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطرة في عمليات بالضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري إن الجندي ليئام حازي، من وحدة خروب، قتل وأصيب عدد آخر، أحدهم إصابته خطرة، خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار في جنين.وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في أعمال العنف، منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة، قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدة أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.جاء ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250129/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-جنين-الجيش-سيبقى-في-المخيم-بعد-انتهاء-العملية-العسكرية-1097281215.html
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جنين, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جنين, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الصحة الفلسطينية: قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

22:47 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين قتلا، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعيد إعلان الجيش مقتل أحد عسكرييه في المنطقة نفسها.
وقالت وزارة الصحة في بيان "تبلغنا بارتقاء شهيدين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال في مخيم جنين، مساء اليوم" الخميس.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من جنين: الجيش سيبقى في المخيم بعد انتهاء العملية العسكرية
أمس, 13:15 GMT
بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا "استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس في مخيم جنين للاجئين"، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 19 بالإضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات منذ بدء العملية العسكرية الإسرائلية الواسعة في المخيم.
وكانت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي قد قصفت، في وقت سابق أمس الخميس، مبنى داخل مخيم جنين بصاروخين.

مقتل جندي إسرائيلي

ومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي بلواء كفير، وإصابة آخرين أحدهم بحالة خطرة في عمليات بالضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييال هاغاري إن الجندي ليئام حازي، من وحدة خروب، قتل وأصيب عدد آخر، أحدهم إصابته خطرة، خلال اشتباك وتبادل لإطلاق النار في جنين.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في أعمال العنف، منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، البدء في عملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة، قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدة أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
جاء ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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