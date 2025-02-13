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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يعلن-عن-لقاء-روسي-أمريكي-أوكراني-في-السعودية-الأسبوع-المقبل-1097764559.html
ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T23:09+0000
2025-02-13T23:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "غدًا اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل اجتماع في المملكة العربية السعودية، ليس معي أو مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين، وستشارك أوكرانيا أيضًا في هذا الاجتماع".وقال ترامب في وقت سابق إنه يعول على لقاء بوتين في السعودية، دون تحديد مواعيد محددة.كما أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا في ميونخ الألمانية اليوم الجمعة.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-مسؤولون-كبار-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-يعقدون-اجتماعا-في-ميونخ-غدا-1097762939.html
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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

23:09 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "غدًا اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل اجتماع في المملكة العربية السعودية، ليس معي أو مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين، وستشارك أوكرانيا أيضًا في هذا الاجتماع".
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يعقدون اجتماعا في ميونخ غدا
20:46 GMT
وقال ترامب في وقت سابق إنه يعول على لقاء بوتين في السعودية، دون تحديد مواعيد محددة.
كما أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا في ميونخ الألمانية اليوم الجمعة.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".
وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".
وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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