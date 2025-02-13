https://sarabic.ae/20250213/ترامب-يعلن-عن-لقاء-روسي-أمريكي-أوكراني-في-السعودية-الأسبوع-المقبل-1097764559.html

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

ترامب يعلن عن لقاء روسي أمريكي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T23:09+0000

2025-02-13T23:09+0000

2025-02-13T23:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "غدًا اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل اجتماع في المملكة العربية السعودية، ليس معي أو مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين، وستشارك أوكرانيا أيضًا في هذا الاجتماع".وقال ترامب في وقت سابق إنه يعول على لقاء بوتين في السعودية، دون تحديد مواعيد محددة.كما أعلن الرئيس الأمريكي، أمس الخميس، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا في ميونخ الألمانية اليوم الجمعة.وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.

https://sarabic.ae/20250213/ترامب-مسؤولون-كبار-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-يعقدون-اجتماعا-في-ميونخ-غدا-1097762939.html

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ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم