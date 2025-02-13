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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250213/ترامب-مسؤولون-كبار-من-روسيا-وأوكرانيا-والولايات-المتحدة-يعقدون-اجتماعا-في-ميونخ-غدا-1097762939.html
ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يعقدون اجتماعا في ميونخ غدا
ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يعقدون اجتماعا في ميونخ غدا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا في ميونخ الألمانية غدا الجمعة. 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T20:46+0000
2025-02-13T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في إجابة عن سؤال إذا ما كان لأوكرانيا مكان في المفاوضات: "بالطبع سيكون لهم مكان على طاولة المفاوضات، وهم جزء منها".وأضاف ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي له الاتصال بكييف أولا أمس: "لا أعتقد ذلك. كان من الضروري أن نفهم ما إذا كانت روسيا تريد إبرام صفقة. كنت أعلم أن زيلينسكي يريد ذلك".وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
https://sarabic.ae/20250213/إعلام-ترامب-يؤكد-رغبته-بعودة-روسيا-إلى-مجموعة-الدول-السبع-الصناعية-الكبرى-1097760861.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة يعقدون اجتماعا في ميونخ غدا

20:46 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعا في ميونخ الألمانية غدا الجمعة.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعا في ميونخ غدا.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".
وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن أوكرانيا سوف تشارك في المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في إجابة عن سؤال إذا ما كان لأوكرانيا مكان في المفاوضات: "بالطبع سيكون لهم مكان على طاولة المفاوضات، وهم جزء منها".
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
إعلام: ترامب يؤكد رغبته بعودة روسيا إلى مجموعة الدول "السبع" الصناعية الكبرى
20:03 GMT
وأضاف ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي له الاتصال بكييف أولا أمس: "لا أعتقد ذلك. كان من الضروري أن نفهم ما إذا كانت روسيا تريد إبرام صفقة. كنت أعلم أن زيلينسكي يريد ذلك".

من ناحية أخرى أكد ترامب: "لا أظن أن دولة في موقف روسيا كانت لتسمح لهم الأوكرانيين بالانضمام إلى الناتو... بايدن قال إن عليهم الانضمام إلى الناتو... أظن أن بايدن كان غير جدير، وأظن أن قول ذلك كان شيئًا غبيًا".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.
وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى: تسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.
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