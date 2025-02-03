https://sarabic.ae/20250203/ما-حقيقة-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-مناطق-جنوب-سوريا؟-1097423525.html
ما حقيقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب سوريا؟
ما حقيقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب سوريا؟
سبوتنيك عربي
تواردت في الساعات الأخيرة الماضية، أخبار تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي من عدة مواقع في مدينة القنيطرة وريف درعا الغربي منطقة حوض اليرموك جنوبي... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T11:05+0000
2025-02-03T11:05+0000
2025-02-03T11:05+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الجولان
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_13e906bd8da4e12c4f135aa795571d46.jpg
وقال أحد وجهاء المنطقة الجنوبية في سوريا، عمر عقلة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول الموضوع: "في الحقيقة هو أمر مستغرب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من نقاط في مركز مدينة القنيطرة ومواقع أخرى بالقرب من ريف درعا الغربي، هذا الانسحاب جاء بعد ساعات من تسجيل حوادث إطلاق نار كثيفة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقيامهم باعتقال 4 أشخاص داخل مدينة القنيطرة، وفي بلدة طرنجة بالريف الشمالي حيث تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين بعد ساعات وبقي اثنين دون الكشف عن مصيرهم".ونوه عقلة إلى "أن خارطة السيطرة جنوب سوريا ما تزال على ما هي دون تغير بعد دخول قوات الجيش الإسرائيلي بعمق يتراوح بين 7-15 كم وطول 95 كم داخل المنطقة العازلة وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد".ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، ومنع "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20250202/إعلام-إسرائيل-تبني-مواقع-استيطانية-في-سوريا-صور--1097396803.html
https://sarabic.ae/20250125/الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-مطارا-عسكريا-في-القنيطرة-جنوبي-سوريا--1097140331.html
إسرائيل
الجولان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/65/1023586595_576:0:5184:3456_1920x0_80_0_0_e79d39870f250201dfacc0efd9567007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
ما حقيقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب سوريا؟
حصري
تواردت في الساعات الأخيرة الماضية، أخبار تتحدث عن انسحاب جزئي لقوات الجيش الإسرائيلي من عدة مواقع في مدينة القنيطرة وريف درعا الغربي منطقة حوض اليرموك جنوبي سوريا، دون وجود أي تصريحات رسمية حول هذه العملية.
وقال أحد وجهاء المنطقة الجنوبية في سوريا، عمر عقلة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول الموضوع: "في الحقيقة هو أمر مستغرب انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من نقاط في مركز مدينة القنيطرة ومواقع أخرى بالقرب من ريف درعا الغربي، هذا الانسحاب جاء بعد ساعات من تسجيل حوادث إطلاق نار كثيفة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقيامهم باعتقال 4 أشخاص داخل مدينة القنيطرة، وفي بلدة طرنجة بالريف الشمالي حيث تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين بعد ساعات وبقي اثنين دون الكشف عن مصيرهم".
وتابع عقلة، موضحا "أنه لا يمكن القول إن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من هذه المناطق، ما حصل هو سحب نقاط التمركز التابعة له في مركز المدينة، ونقاط أخرى شمال القنيطرة وغرب درعا، مع إبقاء الدوريات تعمل بشكل اعتيادي في تلك المناطق، تزامنا مع استمرار تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في كامل المنطقة، مع تعزيزات إضافية للنقاط العسكرية الاستراتيجية في التلال الحاكمة للمنطقة ومنها سفوح جبل الشيخ".
ونوه عقلة إلى "أن خارطة السيطرة جنوب سوريا
ما تزال على ما هي دون تغير بعد دخول قوات الجيش الإسرائيلي بعمق يتراوح بين 7-15 كم وطول 95 كم داخل المنطقة العازلة وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد".
وفي وقت سابق، هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية رتل آليات تابعا لما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا بالقرب من بلدة غدير البستان بين ريفي درعا والقنيطرة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص اثنان منهم تابعان لحكومة دمشق المؤقتة وذلك بعد محاولتهم الاقتراب من أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، تبعها استهداف آخر لآلية عسكرية سورية محملة بالأسلحة بالقرب من بلدة السويسة في ريف القنيطرة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل شخصين على الأقل.
ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطر على ما يقارب من 95% من محافظة القنيطرة، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، ومنع "إدارة العمليات العسكرية في سوريا" التابعة للحكومة المؤقتة من الاقتراب من المناطق التي دخل إليها خارج المنطقة العازلة في الجنوب السوري.