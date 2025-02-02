https://sarabic.ae/20250202/إعلام-إسرائيل-تبني-مواقع-استيطانية-في-سوريا-صور--1097396803.html

إعلام: إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا... صور

إعلام: إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا... صور

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بقيام إسرائيل ببناء مواقع استيطانية مع وجود لمعدات وآليات تؤكد أن تواجدها "أكثر ديمومة" وليس فترة مؤقتة كما أعلنت تل أبيب. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T08:33+0000

2025-02-02T08:33+0000

2025-02-02T08:33+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

دمشق

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

القنيطرة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg

تقوم إسرائيل بناء قواعد عسكرية وعدد من الأبنية والطرق الجديدة التي تقع على بعد 10 أميال جنوب القنيطرة والتي توفر لإسرائيل منطقة مراقبة وسيطرة، الأمر الذي أثار مخاوف السكان المحليين من بقاء القوات الإسرائيلية في قراهم.وبحسب "واشنطن بوست" التي نشرت الصور، ترتبط هذه التجمعات الجديدة بطرق ترابية فتحت مؤخرا تصلها بأراض في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل في حربها عام 1967.أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما أسماه "المنطقة الأمنية" في سوريا، مؤكدا أنه باق هناك "لأجل غير مسمى".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن "الجيش سيبقى على جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية لأجل غير مسمى، لضمان أمن مرتفعات الجولان وبلدات الشمال وكل سكان إسرائيل... لن نسمح لقوات معادية بالتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا من هنا وحتى محور السويداء- دمشق، وسنعمل ضد أي تهديد".وبدوره، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية "فض الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا ما زالت قائمة.وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، أن العنف المستمر في أي جزء من سوريا يصعب من عملية إطلاق عملية سلام، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدين أي إجراءات تتعارض مع بنود اتفاقية "فض الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل.وكانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة قد أفادت، في بيان لها أن السلطات السورية الجديدة مستعدة للسيطرة الكاملة على المواقع على الحدود مع إسرائيل في مرتفعات الجولان، بشرط الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.يذكر أن مرتفعات الجولان ظلت جزءًا من سوريا حتى عام 1967. وخلال حرب الأيام الستة، احتلت القوات الإسرائيلية هذه المنطقة، وبعد حرب 1973، توصل الطرفان إلى اتفاق على الهدنة وفصل القوات.وفي عام 1974، ظهرت مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان. وكان الخط الحدودي على الجانب السوري يسمى "برافو"، بينما كان يسمى على الجانب الإسرائيلي "ألفا".

https://sarabic.ae/20250131/عضو-في-الأكاديمية-الروسية-للأزمات-الجيوسياسية-التعاون-الوثيق-بين-موسكو-ودمشق-مستمر--1097353600.html

https://sarabic.ae/20250129/روسيا-تكشف-تفاصيل-زيارة-بوغدانوف-إلى-دمشق-1097276970.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, القنيطرة