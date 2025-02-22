https://sarabic.ae/20250222/العراق-وإيران-يبحثان-ضبط-الحدود-المشتركة-ومكافحة-تهريب-المخدرات-1098070178.html

العراق وإيران يبحثان ضبط الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات

العراق وإيران يبحثان ضبط الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات

سبوتنيك عربي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أمن الحدود المشتركة ومكافحة تهريب المخدرات. 22.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-22T17:31+0000

2025-02-22T17:31+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "شياع السوداني استقبل وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسكندر مؤمني".وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها أمن الحدود المشتركة في ضوء الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، والتنسيق في عمل المنافذ الحدودية بما يحقق الأمن والاستقرار.كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل "تفويج الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدّسة في العراق"، مع التأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها الإيرانية بشأن الاعتراف المتبادل برخصة القيادة بين البلدين.ويشار إلى أنه في التاسع من الشهر الجاري، أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار.وكشف المسؤول الإيراني عن تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي. وأوضح آل إسحاق في تصريح لوكالة "إيلنا"، أن الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية. ويهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار.وأكد أن هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين.

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https://sarabic.ae/20250124/بدء-العمل-في-مشروع-الربط-السككي-بين-إيران-والعراق-1097108532.html

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