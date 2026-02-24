https://sarabic.ae/20260224/رئيس-الحكومة-اللبنانية-يحذر-حزب-الله-لا-مغامرات-جديدة-مع-إيران-1110685724.html

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر "حزب الله": لا مغامرات جديدة مع إيران

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر "حزب الله": لا مغامرات جديدة مع إيران

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عن "قلقه من التصريحات المتناقضة لحزب الله، بين تأكيدات بعدم التدخل لدعم إيران وتصريحات الأمين العام نعيم قاسم، باستبعاد... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-24T10:46+0000

2026-02-24T10:46+0000

2026-02-24T10:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127098_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b0c483a73594ea1b5db951f1b5f8cd93.jpg

وأكد سلام، في تصريح لصحيفة "نداء الوطن"، عدم قدرة لبنان على التحكم في مجريات العلاقة الأمريكية - الإيرانية، داعيًا الحزب لتجنب "مغامرة جديدة" كتلك التي حدثت في غزة و"كلفت لبنان غاليًا"، وفق تعبيره.وشدد سلام على قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذه شمال نهر الليطاني "مرتبط بعوامل مثل مؤتمر دعم الجيش المقرر في باريس الشهر المقبل"، مع تفاؤله بدعم أمريكي - فرنسي - سعودي.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أكد في الآونة الاخيرة، أن "الحزب معنيّ بشكل مباشر بالتصدي لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد المرشد الإيراني علي خامنئي".واعتبر قاسم، في كلمة له، أن "أي تهديد يطال المرشد الإيراني هو تهديد موجّه إلى محور المقاومة بأكمله"، مؤكدًا أن "حزب الله لن يكون على الحياد في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل عدوانًا على إيران".وحذّر الأمين العام لـ"حزب الله" من أن "الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة"، مشيرًا إلى أن "إيران تمكنت من الصمود خلال حرب الـ12 يومًا، وأفشلت تحت قيادة المرشد الإيراني، المشاريع الأمريكية والإسرائيلية".واتهم قاسم، خصوم إيران بمحاولة إسقاطها من الداخل عبر الضغط الاقتصادي وإثارة الاضطرابات، قائلًا إن من وصفهم بـ"المخربين" استغلوا التظاهرات لاستهداف القوات الأمنية والشعب، وإحراق المساجد والممتلكات العامة.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة "ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها"، مضيفًِا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها تهديدًا وجوديًا، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو(حزيران) الماضي".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

https://sarabic.ae/20260224/إعلام-قرار-ترامب-بضرب-إيران-سيعتمد-على-تقييمات-ويتكوف-وكوشنر-1110677330.html

https://sarabic.ae/20260223/كالاس-تحذر-حرب-إيران-لن-تدور-في-رقعة-ترابية-محدودة-1110667616.html

https://sarabic.ae/20260224/كتائب-حزب-الله-العراقية-تحذر-من-التهديدات-الأمريكية-ضد-إيران---1110678048.html

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي