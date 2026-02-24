رئيس الحكومة اللبنانية يحذر "حزب الله": لا مغامرات جديدة مع إيران

عربي
الكرملين: خطط تسليح كييف بالأسلحة النووية انتهاك صارخ للقانون
وأكد سلام، في تصريح لصحيفة "نداء الوطن"، عدم قدرة لبنان على التحكم في مجريات العلاقة الأمريكية - الإيرانية، داعيًا الحزب لتجنب "مغامرة جديدة" كتلك التي حدثت في غزة و"كلفت لبنان غاليًا"، وفق تعبيره.وشدد سلام على قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذه شمال نهر الليطاني "مرتبط بعوامل مثل مؤتمر دعم الجيش المقرر في باريس الشهر المقبل"، مع تفاؤله بدعم أمريكي - فرنسي - سعودي.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أكد في الآونة الاخيرة، أن "الحزب معنيّ بشكل مباشر بالتصدي لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد المرشد الإيراني علي خامنئي".واعتبر قاسم، في كلمة له، أن "أي تهديد يطال المرشد الإيراني هو تهديد موجّه إلى محور المقاومة بأكمله"، مؤكدًا أن "حزب الله لن يكون على الحياد في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل عدوانًا على إيران".وحذّر الأمين العام لـ"حزب الله" من أن "الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة"، مشيرًا إلى أن "إيران تمكنت من الصمود خلال حرب الـ12 يومًا، وأفشلت تحت قيادة المرشد الإيراني، المشاريع الأمريكية والإسرائيلية".واتهم قاسم، خصوم إيران بمحاولة إسقاطها من الداخل عبر الضغط الاقتصادي وإثارة الاضطرابات، قائلًا إن من وصفهم بـ"المخربين" استغلوا التظاهرات لاستهداف القوات الأمنية والشعب، وإحراق المساجد والممتلكات العامة.وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة "ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها"، مضيفًِا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها تهديدًا وجوديًا، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو(حزيران) الماضي".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر "حزب الله": لا مغامرات جديدة مع إيران

10:46 GMT 24.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayرئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان
رئيس حكومة لبنان نواف سلام يزور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عن "قلقه من التصريحات المتناقضة لحزب الله، بين تأكيدات بعدم التدخل لدعم إيران وتصريحات الأمين العام نعيم قاسم، باستبعاد الحياد إذا تعرضت طهران لهجوم".
وأكد سلام، في تصريح لصحيفة "نداء الوطن"، عدم قدرة لبنان على التحكم في مجريات العلاقة الأمريكية - الإيرانية، داعيًا الحزب لتجنب "مغامرة جديدة" كتلك التي حدثت في غزة و"كلفت لبنان غاليًا"، وفق تعبيره.
وشدد سلام على قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذه شمال نهر الليطاني "مرتبط بعوامل مثل مؤتمر دعم الجيش المقرر في باريس الشهر المقبل"، مع تفاؤله بدعم أمريكي - فرنسي - سعودي.
المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
إعلام: قرار ترامب بضرب إيران سيعتمد على تقييمات ويتكوف وكوشنر
05:39 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، أكد في الآونة الاخيرة، أن "الحزب معنيّ بشكل مباشر بالتصدي لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد المرشد الإيراني علي خامنئي".
واعتبر قاسم، في كلمة له، أن "أي تهديد يطال المرشد الإيراني هو تهديد موجّه إلى محور المقاومة بأكمله"، مؤكدًا أن "حزب الله لن يكون على الحياد في حال شنت الولايات المتحدة أو إسرائيل عدوانًا على إيران".

وأوضح أن "الحزب سيختار طريقة تعاطيه مع أي تطورات وفق طبيعة الظروف في حينها"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، تسعى للهيمنة على العالم وضرب مشاريع المقاومة في المنطقة".

وحذّر الأمين العام لـ"حزب الله" من أن "الحرب على إيران قد تشعل المنطقة هذه المرة"، مشيرًا إلى أن "إيران تمكنت من الصمود خلال حرب الـ12 يومًا، وأفشلت تحت قيادة المرشد الإيراني، المشاريع الأمريكية والإسرائيلية".
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
كالاس تحذر: حرب إيران لن تدور في رقعة ترابية محدودة
أمس, 18:10 GMT
واتهم قاسم، خصوم إيران بمحاولة إسقاطها من الداخل عبر الضغط الاقتصادي وإثارة الاضطرابات، قائلًا إن من وصفهم بـ"المخربين" استغلوا التظاهرات لاستهداف القوات الأمنية والشعب، وإحراق المساجد والممتلكات العامة.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة أرسلت "قوة عسكرية هائلة" نحو إيران تحسبًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أنه لا يفضل عدم استخدامها.

وفي تصريح سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، إن الولايات المتحدة "ستتلقى ردا حاسما إذا هاجمت إيران وانتهكت سيادتها"، مضيفًِا أن بلاده "ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها تهديدًا وجوديًا، بخلاف حرب الـ12 يوما في يونيو(حزيران) الماضي".
وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
يتصاعد الدخان من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية يوم السبت، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
"كتائب حزب الله" العراقية تحذر من التهديدات الأمريكية ضد إيران
06:32 GMT
وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وصرّح دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في وقت سابق، بأن "أي هجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيؤدي إلى زعزعة وحالة عدم استقرار في المنطقة".
وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".
وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".
