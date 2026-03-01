https://sarabic.ae/20260301/أمين-عام-منظمة-شنغهاي-نرفض-استخدام-القوة-ونؤكد-دعم-سيادة-إيران-1110894202.html

أمين عام منظمة شنغهاي: نرفض استخدام القوة ونؤكد دعم سيادة إيران

أكد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرمكباييف، أن المنظمة تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى رفض استخدام القوة أو... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وفي تعليق له على تطورات الأوضاع حول إيران، أشار يرمكباييف إلى أن منظمة شنغهاي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء التوترات المحيطة بإيران بصفتها دولة عضوا في المنظمة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى على خامنئي. وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج. وشملت الغارات، وفق الجيش الإسرائيلي، مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في الوقت الذي رصدت فيه الجزيرة إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل 528 مرة بسبب الرد الإيراني.كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته

