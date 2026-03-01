عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
أمين عام منظمة شنغهاي: نرفض استخدام القوة ونؤكد دعم سيادة إيران
الانتقال إلى بنك الصور
أكد الأمين العام لمنظمة "شنغهاي" للتعاون، نورلان يرمكباييف، أن المنظمة تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى رفض استخدام القوة أو التهديد بها، مشددا على أن هذه المبادئ منصوص عليها في الوثائق التأسيسية للمنظمة وفي البيانات الختامية الصادرة عن قممها الدورية.
وفي تعليق له على تطورات الأوضاع حول إيران، أشار يرمكباييف إلى أن منظمة شنغهاي سبق أن أعربت عن قلقها إزاء التوترات المحيطة بإيران بصفتها دولة عضوا في المنظمة.

وأضاف يرمكباييف أنه في ظل التصعيد الحالي واستخدام الوسائل العسكرية في الشرق الأوسط، فإن الإطار القانوني للمنظمة يتيح إمكانية اتخاذ إجراءات جماعية ذات طابع سياسي ودبلوماسي.

رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
06:30 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى على خامنئي.
وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.
وشملت الغارات، وفق الجيش الإسرائيلي، مهاجمة 500 هدف في إيران منها دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، في الوقت الذي رصدت فيه الجزيرة إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل 528 مرة بسبب الرد الإيراني.
كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
