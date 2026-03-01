https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-استهدفنا-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-بـ-4-صواريخ-1110912946.html
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ 4 صواريخ
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ 4 صواريخ
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بـ 4 صواريخ باليستية. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري في بيان: "عقب الإجراءات المشرفة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجوم على أهداف أعداء إيران الأمريكيين- الصهاينة، تعرضت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التابعة للجيش الأمريكي لأربعة صواريخ باليستية موجهة".وجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-لا-نهاجم-جيراننا-في-دول-الخليج-بل-الوجود-الأمريكي-في-المنطقة-1110912355.html
وقال الحرس الثوري في بيان: "عقب الإجراءات المشرفة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والهجوم على أهداف أعداء إيران الأمريكيين- الصهاينة، تعرضت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التابعة للجيش الأمريكي لأربعة صواريخ باليستية موجهة".
وجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في وقت سابق اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.
وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".
وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.