أكاديمي قطري لـ"سبوتنيك": أمريكا تتعرض لضغوط إسرائيلية

أكاديمي قطري لـ"سبوتنيك": أمريكا تتعرض لضغوط إسرائيلية

قال أستاذ العلوم السياسية والإعلام القطري، والباحث في الشأن الدولي، البروفيسور علي الهيل، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب"، معتبرا أن... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وشبّه علي الهيل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الوضع الراهن بما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، "عندما تعرضت الولايات المتحدة لضغوط أوروبية للدخول في الحرب قبل أن تنضم إليها عام 1917، معتبرا أن "التاريخ قد يعيد نفسه في ظل محاولات جرّ واشنطن إلى مواجهة جديدة".وأكد أن "أي حرب محتملة لن تكون في مصلحة أي طرف، سواء أمريكا أو إسرائيل أو إيران"، مشددا على أن "الحروب لا تجلب سوى الدمار والخسائر للجميع".وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.وقالت الوزارة في بيان: "تم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة"، مضيفة أن قطر "تمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي".وأكدت الوزارة أن "الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة"، مشددة على جاهزية الدفاعات الجوية لمواجهة أي تطورات.في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة القطرية للطيران المدني إيقافاً مؤقتاً لحركة الملاحة الجوية في أجواء دولة قطر، وذلك كإجراء احترازي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والأمان لجميع الرحلات الجوية.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

