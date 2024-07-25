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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240725/لافروف-ونظيره-الصيني-يبحثان-آفاق-تنفيذ-المفهوم-الذي-طرحه-الجانب-الروسي-حول-إنشاء-هيكل-أمني-جدي-1091124895.html
لافروف ونظيره الصيني يبحثان آفاق تنفيذ المفهوم الذي طرحه الجانب الروسي حول إنشاء هيكل أمني جدي
لافروف ونظيره الصيني يبحثان آفاق تنفيذ المفهوم الذي طرحه الجانب الروسي حول إنشاء هيكل أمني جدي
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن امتنانه للجانب الصيني لموقف بكين المتوازن والثابت بشأن الأزمة... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T13:48+0000
2024-07-25T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها عقب اجتماع الأطراف على هامش فعاليات "آسيان" في لاوس، أن "وزير الخارجية الروسي أعرب عن امتنانه للموقف المتوازن والثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، ورحب بمبادرات بكين لتعزيز النهج الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية وينطوي على القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه يتعين على روسيا والصين أن تعملا معاً لمواجهة تدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وأن تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تمكن أي طرف من تدمير هياكل رابطة دول جنوب شرق آسيا.وأضاف لافروف على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا، أن "الروابط المتعددة الأطراف الأخرى مهمة أيضًا. ومن بينها، بالطبع، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والهيكل المتمحور حول آسيان برمته، لدينا موقف مشترك - يجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع تدميرها، واليوم تحدثنا للتو عن هذا بالتفصيل، ومن المهم مواصلة هذا الحوار للتصدي بشكل مشترك لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا والمساهمة في الرفاهية والازدهار".وأضاف لافروف أن "تنفيذ مهام التنمية الوطنية الشاملة لبلدينا يمثل أولوية على جدول الأعمال، ويسهم في تطوير التفاعل الاستراتيجي، الذي يولي له الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ، اهتماما مستمرا، بما في ذلك العمل على حدود جديدة يتقدم فيها تفاعلنا وشراكاتنا الاقتصادية للأمام".ويقوم لافروف بزيارة لاوس، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري، وقبل ذلك، عقد اجتماعات ثنائية مع زملائه من تيمور الشرقية وإندونيسيا وكمبوديا وبروناي ولاوس واجتماعًا ثلاثيًا بصيغة روسيا ولاوس والصين.
https://sarabic.ae/20240725/لافروف-ينبغي-على-روسيا-والصين-التصدي-للتدخل-الخارجي-في-شؤون-جنوب-شرق-آسيا--1091120272.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

لافروف ونظيره الصيني يبحثان آفاق تنفيذ المفهوم الذي طرحه الجانب الروسي حول إنشاء هيكل أمني جدي

13:48 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي
لقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني سيرغي لافروف ووانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Phoro host agency/ Roman Yandolin
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن امتنانه للجانب الصيني لموقف بكين المتوازن والثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، وناقش مع زميله آفاق تنفيذ مفهوم إنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها عقب اجتماع الأطراف على هامش فعاليات "آسيان" في لاوس، أن "وزير الخارجية الروسي أعرب عن امتنانه للموقف المتوازن والثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، ورحب بمبادرات بكين لتعزيز النهج الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية وينطوي على القضاء على الأسباب الجذرية للصراع".

يشار إلى أن الوزراء ناقشوا أيضًا "آفاق تنفيذ المفهوم الذي بدأه الجانب الروسي لإنشاء هيكل أمني جديد في أوراسيا على خلفية ركود الآليات الأوروبية الأطلسية".

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أنه يتعين على روسيا والصين أن تعملا معاً لمواجهة تدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا، وأن تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تمكن أي طرف من تدمير هياكل رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ اي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
لافروف: ينبغي على روسيا والصين التصدي للتدخل الخارجي في شؤون جنوب شرق آسيا
12:20 GMT
وأضاف لافروف على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا، أن "الروابط المتعددة الأطراف الأخرى مهمة أيضًا. ومن بينها، بالطبع، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والهيكل المتمحور حول آسيان برمته، لدينا موقف مشترك - يجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع تدميرها، واليوم تحدثنا للتو عن هذا بالتفصيل، ومن المهم مواصلة هذا الحوار للتصدي بشكل مشترك لتدخل القوى من خارج المنطقة في شؤون جنوب شرق آسيا والمساهمة في الرفاهية والازدهار".
كما هنأ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني على الانعقاد الناجح للجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وأشار إلى أن "نتائج هذا الحدث ستكون بلا شك ذات أهمية كبيرة لمواصلة تنمية جمهورية الصين الشعبية والاقتصاد العالمي".
وأضاف لافروف أن "تنفيذ مهام التنمية الوطنية الشاملة لبلدينا يمثل أولوية على جدول الأعمال، ويسهم في تطوير التفاعل الاستراتيجي، الذي يولي له الرئيس بوتين والرئيس شي جين بينغ، اهتماما مستمرا، بما في ذلك العمل على حدود جديدة يتقدم فيها تفاعلنا وشراكاتنا الاقتصادية للأمام".
ويقوم لافروف بزيارة لاوس، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري، وقبل ذلك، عقد اجتماعات ثنائية مع زملائه من تيمور الشرقية وإندونيسيا وكمبوديا وبروناي ولاوس واجتماعًا ثلاثيًا بصيغة روسيا ولاوس والصين.
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