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دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تشكيل طرق نقل لوجستية جديدة
دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تشكيل طرق نقل لوجستية جديدة
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الأول للمدير العام للشركة، سيرغي بافلوف، أن السكك الحديدية الروسية تعمل مع شركاء من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
منظمة شنغهاي للتعاون
مجموعة بريكس
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وجاءت تصريحات بافلوف خلال مشاركته في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "التعاون في أوراسيا الكبرى: تجربة في تطوير سلاسل الإنتاج في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والبريكس" قال فيها إن "هناك عمل وتعاون مع الشركاء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"على تشكيل طرق إضافية للتصدير والاستيراد، وتطوير حلول لوجستية جديدة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, منظمة شنغهاي للتعاون, مجموعة بريكس
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, منظمة شنغهاي للتعاون, مجموعة بريكس

دول "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون تعمل على تشكيل طرق نقل لوجستية جديدة

11:44 GMT 06.09.2024
© Sputnikمندى بريكس للدبلوماسيين الشباب
مندى بريكس للدبلوماسيين الشباب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن النائب الأول للمدير العام للشركة، سيرغي بافلوف، أن السكك الحديدية الروسية تعمل مع شركاء من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" على تشكيل طرق إضافية لنقل البضائع وإعداد حلول لوجستية جديدة.
وجاءت تصريحات بافلوف خلال مشاركته في جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "التعاون في أوراسيا الكبرى: تجربة في تطوير سلاسل الإنتاج في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والبريكس" قال فيها إن "هناك عمل وتعاون مع الشركاء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس"على تشكيل طرق إضافية للتصدير والاستيراد، وتطوير حلول لوجستية جديدة.
افتتاح "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض "شارع الشرق الأقصى الروسي"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى الروسي&quot; - سبوتنيك عربي
1/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض "شارع الشرق الأقصى الروسي"

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
2/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية &quot;آيروفلوت&quot; - سبوتنيك عربي
3/17
© Sputnik . Kirill Zykov
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;بيت الصقر&quot; - سبوتنيك عربي
4/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح "بريكس"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح &quot;بريكس&quot; - سبوتنيك عربي
5/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح "بريكس"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;بيت الصقر&quot; - سبوتنيك عربي
6/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
7/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي - سبوتنيك عربي
8/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
9/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
10/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
11/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "، جلسة "طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية &quot;، جلسة &quot;طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي&quot; - سبوتنيك عربي
12/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "، جلسة "طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
13/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; - سبوتنيك عربي
14/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
15/17
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
16/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
17/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

1/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - معرض "شارع الشرق الأقصى الروسي"

2/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

3/17
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"

4/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

5/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي - جناح "بريكس"

6/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "بيت الصقر"

7/17
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

8/17
© Sputnik . Alexei Danichev
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - المؤتمر العلمي والعملي الدولي الروسي الفيتنامي

9/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

10/17
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

11/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

12/17
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - جناح القرية العربية "، جلسة "طائر-الحبارى: إعادة هذا النوع إلى البيئة الطبيعية كمؤشر للتنوع البيولوجي"

13/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

14/17
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية - معرض "شارع الشرق الأقصى"

15/17
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

16/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

17/17
© Sputnik . Grigory Sysoev
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انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك الروسية

وأشار بافلوف إلى أنه "على سبيل المثال مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفع حجم الحركة في الأشهر الثمانية من عام 2024 بأكثر من 20%، موضحا أن "أكثر من ربع هذا الحجم يمر عبر موانئ الشرق الأقصى".
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ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك.
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