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لقاء سبوتنيك
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رئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ
رئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
لليوم الثالث على التوالي، تواكب وكالة "سبوتنيك" رصد فعاليات المنتدى القانوني الدولي المقام في مدينة سانت بطرسبورغ، تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T15:31+0000
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وأكد رئيس وفد جمعية المحامين والحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عادل الفاخر، لـ "سبوتنيك"، "أهمية المشاركة في المنتدى القانوني الدولي لدوره المهم في تبادل الخبرات القانونية المشتركة".وأشار الفاخر إلى "مشاركة الوفد الإماراتي في جلسات مهمة تناولت سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين من الدول المشاركة، وخاصة دول مجموعة بريكس، التي توليها الجمعية اهتماما خاصا في إطار تعزيز الشراكات القانونية الدولية".وكان افتتح الجناح الإماراتي في المنتدى القانوني الدولي، اليوم الأربعاء، ليقدم للمشاركين والزوار لمحة حية عن الثقافة الإماراتية الأصيلة، حيث استقبل الضيوف بالقهوة العربية والتمر، واستمتعوا بالعروض الفلكلورية الشعبية، بينما قامت فتيات روسيات برسم الحناء كجزء من التعريف بالعادات والتقاليد.ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-للمشاركين-في-منتدى-بطرسبورغ-القانوني-الدولي-القانون-أساس-الاستقرار-العالمي-1100729969.html
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سانت بطرسبورغ, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك, حصري
سانت بطرسبورغ, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس وفد جمعية الحقوقيين الإماراتيين يؤكد أهمية التعاون القانوني مع دول "بريكس" في منتدى بطرسبورغ

15:31 GMT 21.05.2025
© Sputnikرئيس وفد جمعية المحامين والحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عادل الفاخر
رئيس وفد جمعية المحامين والحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عادل الفاخر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© Sputnik
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لليوم الثالث على التوالي، تواكب وكالة "سبوتنيك" رصد فعاليات المنتدى القانوني الدولي المقام في مدينة سانت بطرسبورغ، تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
وأكد رئيس وفد جمعية المحامين والحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، عادل الفاخر، لـ "سبوتنيك"، "أهمية المشاركة في المنتدى القانوني الدولي لدوره المهم في تبادل الخبرات القانونية المشتركة".
وأضاف: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نأتي فيها إلى روسيا ونشارك في الفعاليات، إذ كنا شاركنا العام الماضي في العاصمة موسكو، واليوم نشارك في المنتدى القانوني في مدينة سانت بطرسبورغ".
وأشار الفاخر إلى "مشاركة الوفد الإماراتي في جلسات مهمة تناولت سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين من الدول المشاركة، وخاصة دول مجموعة بريكس، التي توليها الجمعية اهتماما خاصا في إطار تعزيز الشراكات القانونية الدولية".

وأكد أن "هذا المؤتمر الدولي، بكافة أطرافه، يسعى إلى تقديم أفضل المعايير والتجارب القانونية المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى نبذات مميزة في دول مجموعة بريكس".

الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
بوتين للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: القانون أساس الاستقرار العالمي
19 مايو, 10:20 GMT
وكان افتتح الجناح الإماراتي في المنتدى القانوني الدولي، اليوم الأربعاء، ليقدم للمشاركين والزوار لمحة حية عن الثقافة الإماراتية الأصيلة، حيث استقبل الضيوف بالقهوة العربية والتمر، واستمتعوا بالعروض الفلكلورية الشعبية، بينما قامت فتيات روسيات برسم الحناء كجزء من التعريف بالعادات والتقاليد.
ويعد هذا المنتدى من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون، وتستمر فعالياته حتى 21 أيار/ مايو الجاري.
ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
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