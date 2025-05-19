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بوتين للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: القانون أساس الاستقرار العالمي
بوتين للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: القانون أساس الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تحياته إلى المشاركين في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13، مشيرًا إلى ضرورة تحسين عمل مؤسسات الحوكمة... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T10:20+0000
2025-05-19T10:20+0000
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وقال الرئيس بوتين، في نص برقية للمنتدى، نُشرت على موقع الكرملين: "اليوم، وفي سياق النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ بشكل نشط، فإن إحدى المهام ذات الأولوية اليوم هي تعديل مؤسسات وآليات الإدارة العالمية لضمان الأمن الجماعي بحيث تلبي متطلبات العصر وتخدم مصلحة التقدم والازدهار".وأكد بوتين أن الجهود المشتركة ستساعد في خلق مساحة من الثقة والتعاون المبني على السيادة المتساوية واحترام التقاليد الثقافية.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الأفكار التي ستطُرح في المنتدى ستؤدي إلى مبادرات تشريعية جديدة وتطوير العلوم القانونية.ويعدّ منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون.وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك المعلوماتي العام لهذا الحدث.انعقاد اجتماع الجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكواللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة
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روسيا, العالم

بوتين للمشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: القانون أساس الاستقرار العالمي

10:20 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تحياته إلى المشاركين في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13، مشيرًا إلى ضرورة تحسين عمل مؤسسات الحوكمة العالمية بحيث تخدم الرخاء والتقدم.
وقال الرئيس بوتين، في نص برقية للمنتدى، نُشرت على موقع الكرملين: "اليوم، وفي سياق النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ بشكل نشط، فإن إحدى المهام ذات الأولوية اليوم هي تعديل مؤسسات وآليات الإدارة العالمية لضمان الأمن الجماعي بحيث تلبي متطلبات العصر وتخدم مصلحة التقدم والازدهار".

ووفقا له، فإنه يجب أن يتركز هذا العمل على الخبرة التاريخية الإيجابية ودروس الماضي.

وأكد بوتين أن الجهود المشتركة ستساعد في خلق مساحة من الثقة والتعاون المبني على السيادة المتساوية واحترام التقاليد الثقافية.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن المشاركين في الفعالية، سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا القانونية الراهنة، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر بتطوير نظام العلاقات الدولية وآفاق تحسين وتوحيد الأنظمة القانونية الوطنية.

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وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الأفكار التي ستطُرح في المنتدى ستؤدي إلى مبادرات تشريعية جديدة وتطوير العلوم القانونية.

إنني مقتنع بأن المعايير القانونية المعترف بها على نطاق واسع في الظروف الحديثة هي الأساس المتين، الذي ينبغي أن يُبنى عليه العمل لتعزيز الاستقرار على هذا الكوكب، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن. لا يمكن إنكار الدور الرئيسي للقانون في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وبالطبع في مكافحة التهديدات المشتركة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ويعدّ منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون.
وتقام فعاليات المنتدى هذا العام في الفترة من 19 إلى 21 مايو تحت شعار "القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
وكالة أنباء "ريا نوفوستي" هي الشريك المعلوماتي العام لهذا الحدث.
انعقاد اجتماع الجنة المنظمة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في موسكو
اللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة
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