انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي

وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، يعقد وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشنكو، جلسة خاصة مع وزراء العدل المشاركين في المنتدى، بما في ذلك وزراء عدل الدول العربية، لبحث التدخل الخارجي في شؤون الدول.وقال بوتين، في نص برقية للمنتدى، نشرت على موقع الكرملين: "اليوم، وفي سياق النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ بشكل نشط، فإن إحدى المهام ذات الأولوية اليوم هي تعديل مؤسسات وآليات الإدارة العالمية لضمان الأمن الجماعي بحيث تلبي متطلبات العصر وتخدم مصلحة التقدم والازدهار".ووفقا له، فإنه يجب أن "يتركز هذا العمل على الخبرة التاريخية الإيجابية ودروس الماضي"، مؤكدا أن "الجهود المشتركة ستساعد في إيجاد مساحة من الثقة والتعاون المبني على السيادة المتساوية واحترام التقاليد الثقافية".وأشار بوتين إلى أن "المشاركين في الفعالية سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا القانونية الراهنة، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر بتطوير نظام العلاقات الدولية وآفاق تحسين وتوحيد الأنظمة القانونية الوطنية".ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وقال وزير العدل الروسي قنسطنطين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.
تواكب وكالة "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تحت شعار"القانون: دروس الماضي لعالم المستقبل".
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، يعقد وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشنكو، جلسة خاصة مع وزراء العدل المشاركين في المنتدى، بما في ذلك وزراء عدل الدول العربية، لبحث التدخل الخارجي في شؤون الدول.
ويعد هذا المنتدى من أكبر منصات الحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والتجارية والسياسية وتطبيق القانون، وتستمر فعالياته حتى 21 أيار/ مايو الجاري.
ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، تحياته إلى المشاركين في منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي الـ13، مشيرا إلى "ضرورة تحسين عمل مؤسسات الحوكمة العالمية بحيث تخدم الرخاء والتقدم".
وقال بوتين، في نص برقية للمنتدى، نشرت على موقع الكرملين: "اليوم، وفي سياق النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ بشكل نشط، فإن إحدى المهام ذات الأولوية اليوم هي تعديل مؤسسات وآليات الإدارة العالمية لضمان الأمن الجماعي بحيث تلبي متطلبات العصر وتخدم مصلحة التقدم والازدهار".
فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
ووفقا له، فإنه يجب أن "يتركز هذا العمل على الخبرة التاريخية الإيجابية ودروس الماضي"، مؤكدا أن "الجهود المشتركة ستساعد في إيجاد مساحة من الثقة والتعاون المبني على السيادة المتساوية واحترام التقاليد الثقافية".
وأشار بوتين إلى أن "المشاركين في الفعالية سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا القانونية الراهنة، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر بتطوير نظام العلاقات الدولية وآفاق تحسين وتوحيد الأنظمة القانونية الوطنية".
ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وقال وزير العدل الروسي قنسطنطين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".
وأضاف تشويتشنكو أن "المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، التي أقرها المجتمع الدولي منذ عقود من الزمن، يجب أن تبقى الآن شروطًا أساسية للتعاون المتساوي والتنمية المتوازنة للبشرية جمعاء".
ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.