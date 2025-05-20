https://sarabic.ae/20250520/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-القانوني-الدولي-في-سان-بطرسبورغ-الروسية---1100776990.html

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي

سبوتنيك عربي

تواكب وكالة "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ القانوني الدولي المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، تحت شعار"القانون: دروس الماضي لعالم... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T10:53+0000

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سانت بطرسبورغ

روسيا

العالم

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وقالت مراسلة "سبوتنيك" إنه ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى، يعقد وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشنكو، جلسة خاصة مع وزراء العدل المشاركين في المنتدى، بما في ذلك وزراء عدل الدول العربية، لبحث التدخل الخارجي في شؤون الدول.وقال بوتين، في نص برقية للمنتدى، نشرت على موقع الكرملين: "اليوم، وفي سياق النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ بشكل نشط، فإن إحدى المهام ذات الأولوية اليوم هي تعديل مؤسسات وآليات الإدارة العالمية لضمان الأمن الجماعي بحيث تلبي متطلبات العصر وتخدم مصلحة التقدم والازدهار".ووفقا له، فإنه يجب أن "يتركز هذا العمل على الخبرة التاريخية الإيجابية ودروس الماضي"، مؤكدا أن "الجهود المشتركة ستساعد في إيجاد مساحة من الثقة والتعاون المبني على السيادة المتساوية واحترام التقاليد الثقافية".وأشار بوتين إلى أن "المشاركين في الفعالية سيناقشون مجموعة واسعة من القضايا القانونية الراهنة، والتي يرتبط معظمها بشكل مباشر بتطوير نظام العلاقات الدولية وآفاق تحسين وتوحيد الأنظمة القانونية الوطنية".ومن المقرر أن يشارك في الحدث ممثلون من أكثر من 80 دولة، وقال وزير العدل الروسي قنسطنطين تشويتشنكو: "يصادف عام 2025، الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وفي هذا السياق، يبدو موضوع المنتدى المقبل ذا أهمية خاصة. علينا أن نتذكر أهم أحداث تاريخنا المشترك، وأن ننظر إليها بموضوعية، وأن نمنع تحريف الحقائق التاريخية".ويشارك في المؤتمر ممثلون من أكثر من 80 دولة، ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين نحو 4 آلاف شخص. ويتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية في عصرنا، من تطوير التشريعات الوطنية والرقمنة إلى التعاون الدولي وحل النزاعات وتحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز الثقافة القانونية.

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