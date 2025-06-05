https://sarabic.ae/20250605/بوتين-يترأس-اجتماعا-لإطلاق-مشاريع-وطنية-جديدة-حتى-عام-2036-1101369266.html
بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعًا لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، حيث سيتم التركيز على إطلاق حزمة جديدة من المشاريع... 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T23:18+0000
2025-06-05T23:18+0000
2025-06-06T04:19+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وسيقدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تقريرا خلال الاجتماع، كما سيقدم النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، عرضًا حول ضمان الريادة التكنولوجية في مجالي الفضاء والاقتصاد الحيوي، في حين سيستعرض نائب رئيس الوزراء فيتالي سافيلييف، مستجدات تنفيذ المشروع الوطني المتعلق بـ"أنظمة الطيران المسير".ومن المتوقع أن يحظى المشروع الوطني الروسي في مجال الفضاء بحيز كبير من النقاش، وهو المشروع الذي سبق أن أعلنت الحكومة دعمها له، في 20 مايو/ أيار الماضي، وفق ما أكده رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) دميتري باكانوف.وأشار باكانوف، خلال مشاركته في مؤتمر "الصناعة الرقمية للصناعة الروسية" بمدينة نيجني نوفغورود، إلى أن "المشروع الوطني للفضاء يتضمن إطلاق 886 قمرًا صناعيًا ضمن منظومة الإنترنت عريض النطاق "راسفيت"، بالإضافة إلى 114 قمرًا مخصصًا للاستشعار عن بُعد"، كما أوضح أن وزارة المالية الروسية وافقت على تمويل المشروع بمبلغ 4.5 تريليون روبل.وأكد بوتين حينها أن من أولويات المشروع الوطني تعزيز البحوث الأساسية في مجال الفضاء العميق، حيث تمتلك روسيا مقومات وخبرات واعدة في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20220907/روسيا-والصين-تعملان-على-مشاريع-استثمارية-بقيمة-160-مليار-دولار-1067391881.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يترأس اجتماعا لإطلاق مشاريع وطنية جديدة حتى عام 2036
23:18 GMT 05.06.2025 (تم التحديث: 04:19 GMT 06.06.2025)
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعًا لمجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، حيث سيتم التركيز على إطلاق حزمة جديدة من المشاريع الوطنية، تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية في روسيا حتى عام 2030، وتمتد رؤيتها حتى عام 2036.
وسيقدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، تقريرا خلال الاجتماع، كما سيقدم النائب الأول لرئيس الوزراء دينيس مانتوروف، عرضًا حول ضمان الريادة التكنولوجية في مجالي الفضاء والاقتصاد الحيوي، في حين سيستعرض نائب رئيس الوزراء فيتالي سافيلييف، مستجدات تنفيذ المشروع الوطني المتعلق بـ"أنظمة الطيران المسير".
ومن المتوقع أن يحظى المشروع الوطني الروسي في مجال الفضاء بحيز كبير من النقاش، وهو المشروع الذي سبق أن أعلنت الحكومة دعمها له، في 20 مايو/ أيار الماضي، وفق ما أكده رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) دميتري باكانوف.
وأشار باكانوف، خلال مشاركته في مؤتمر "الصناعة الرقمية للصناعة الروسية" بمدينة نيجني نوفغورود، إلى أن "المشروع الوطني للفضاء
يتضمن إطلاق 886 قمرًا صناعيًا ضمن منظومة الإنترنت عريض النطاق "راسفيت"، بالإضافة إلى 114 قمرًا مخصصًا للاستشعار عن بُعد"، كما أوضح أن وزارة المالية الروسية وافقت على تمويل المشروع بمبلغ 4.5 تريليون روبل.
وبدأ العمل على إعداد هذا المشروع، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما كلّف الرئيس بوتين، الحكومة الروسية خلال اجتماع خاص بتطوير القطاع الفضائي، بإعداد مشروع وطني يهدف إلى دعم صناعة الخدمات والتقنيات والمنتجات الفضائية المحلية.
وأكد بوتين حينها أن من أولويات المشروع الوطني تعزيز البحوث الأساسية في مجال الفضاء العميق، حيث تمتلك روسيا مقومات وخبرات واعدة في هذا المجال.