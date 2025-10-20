الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/الولايات-المتحدة-تعتزم-تعليق-مشروع-قانون-العقوبات-الجديد-ضد-روسيا--1106223811.html
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي، على الرغم من أنه... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T20:55+0000
2025-10-20T20:55+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
وقال ثون في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت".وأضاف ثون أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وكان قد أقر ترامب بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا. وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
https://sarabic.ae/20251016/الخارجية-الهندية-لا-ندعم-العقوبات-البريطانية-ضد-روسيا-ونعتبر-أمن-الطاقة-أولوية-قصوى-1106081569.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا

20:55 GMT 20.10.2025
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Fotolia / Gary
تابعنا عبر
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي، على الرغم من أنه لا يزال (أداة) في يد الرئيس دونالد ترامب.
وقال ثون في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت".
وأضاف ثون أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.

ويوم الخميس الفائت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا"، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

أسبوع الطاقة الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
الخارجية الهندية: لا ندعم العقوبات البريطانية ضد روسيا ونعتبر أمن الطاقة أولوية قصوى
16 أكتوبر, 13:21 GMT
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، تعليقًا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي دعا إلى مناقشة "مشروع قانون" بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو إن الوقت "قد لا يكون مناسبا الآن".
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان قد أقر ترامب بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا.
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала