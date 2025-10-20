https://sarabic.ae/20251020/الولايات-المتحدة-تعتزم-تعليق-مشروع-قانون-العقوبات-الجديد-ضد-روسيا--1106223811.html
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي، على الرغم من أنه... 20.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال ثون في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت".وأضاف ثون أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وكان قد أقر ترامب بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا. وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بعد ساعات من فرضه... الاتحاد الأوروبي يدرس طرحا لتعليق الحظر على واردات الغاز الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تعتزم تعليق مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون، تعليق مشروع قانون لفرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا في الكونغرس (البرلمان) الأمريكي، على الرغم من أنه لا يزال (أداة) في يد الرئيس دونالد ترامب.
وقال ثون في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "مشروع قانون العقوبات أداة في يد الرئيس، يمكنه استخدامها للضغط على الروس للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت".
وأضاف ثون أن الجمهوريين يعملون على معالجة هذه القضية بالتعاون مع البيت الأبيض.
ويوم الخميس الفائت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت الحالي قد لا يكون الأنسب لفرض عقوبات جديدة على روسيا"، وذلك عقب محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، تعليقًا على تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي دعا إلى مناقشة "مشروع قانون" بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو إن الوقت "قد لا يكون مناسبا الآن".
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين
، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان قد أقر ترامب بأن العقوبات ضد روسيا تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات. كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا.
وصرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.