https://sarabic.ae/20251024/إعلام-أمريكي-ترامب-اختار-إجراء-وسطيا-من-بين-الخيارات-المطروحة-مع-روسيا-1106338435.html

إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا

إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا

سبوتنيك عربي

اختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخيار متوسط ​​الشدة، للعقوبات ضد روسيا، بعد أن عرضت عليه ثلاثة خيارات متفاوتة الشدة. 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T04:34+0000

2025-10-24T04:34+0000

2025-10-24T04:34+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وكان الخيار الأشد قسوة يستهدف مباشرة الصناعة الروسية وكبار المسؤولين الروس، .وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة.وشمل الخيار الأوسط عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، كما تم النظر في قيود أكثر تساهلا.وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" والشركات التابعة لهما.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد

https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-اللقاء-بين-بوتين-وترامب-لم-يحذف-تماما-من-جدول-الأعمال-1106330376.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية