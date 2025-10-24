إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا
إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا
إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا
سبوتنيك عربي
اختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخيار متوسط ​​الشدة، للعقوبات ضد روسيا، بعد أن عرضت عليه ثلاثة خيارات متفاوتة الشدة. 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T04:34+0000
2025-10-24T04:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وكان الخيار الأشد قسوة يستهدف مباشرة الصناعة الروسية وكبار المسؤولين الروس، .وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة.وشمل الخيار الأوسط عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، كما تم النظر في قيود أكثر تساهلا.وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" والشركات التابعة لهما.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
https://sarabic.ae/20251023/البيت-الأبيض-اللقاء-بين-بوتين-وترامب-لم-يحذف-تماما-من-جدول-الأعمال-1106330376.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي: ترامب اختار إجراء "وسطيا" من بين الخيارات المطروحة مع روسيا

04:34 GMT 24.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
اختار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخيار متوسط ​​الشدة، للعقوبات ضد روسيا، بعد أن عرضت عليه ثلاثة خيارات متفاوتة الشدة.
وكان الخيار الأشد قسوة يستهدف مباشرة الصناعة الروسية وكبار المسؤولين الروس، .وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة.
وشمل الخيار الأوسط عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، كما تم النظر في قيود أكثر تساهلا.

واختار ترامب الخيار الأوسط، ودعمه وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيجسيث في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روسنفط" و"لوك أويل" والشركات التابعة لهما.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
البيت الأبيض: اللقاء بين بوتين وترامب لم يحذف تماما من جدول الأعمال
أمس, 18:15 GMT
علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماع مع بوتين في بودابست، لكنه قال إنه يعتزم لقاءه مستقبلًا.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفط" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
بوتين: العقوبات الجديدة ضد روسيا لن يكون لها تأثير كبير على الواقع الاقتصادي للبلاد
