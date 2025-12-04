https://sarabic.ae/20251204/الرئيس-الصيني-لماكرون-بكين-ستواصل-لعب-دور-بناء-لتحقيق-سلام-عادل-في-أوكرانيا-وتعارض-أي-تشويه-لسمعتها-1107795884.html
الرئيس الصيني لماكرون: بكين تدعم كل جهود تحقيق السلام في أوكرانيا وتعارض أي تشويه لسمعتها
الرئيس الصيني لماكرون: بكين تدعم كل جهود تحقيق السلام في أوكرانيا وتعارض أي تشويه لسمعتها
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن بكين تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في...
إيمانويل ماكرون
الرئيس الصيني شي جين بينغ
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107798005_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_479b58b80c88f7720efbca33d0ddb934.jpg
وأضاف شي جين بينغ: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تدعم الصين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتأمل أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم وقابل للتنفيذ ومقبول لجميع الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات".وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تعارض بشكل حازم أي محاولات غير مسؤولة لإلقاء اللوم أو تشويه صورة الصين في سياق الأزمة الأوكرانية.وقال شي جين بينغ: "ستواصل الصين لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة، وفي الوقت نفسه (الصين - المحرر) تعارض بشكل حازم أي محاولات غير مسؤولة لتحميل اللوم أو تشويه (سمعة الصين - المحرر)".واستقبل الرئيس الصيني، صباح اليوم الخميس، نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى بكين، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وخلال مراسم الاستقبال، استقبل شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان ماكرون وزوجته بريجيت داخل قاعة الشعب الكبرى في العاصمة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/04/1107798005_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_b85904cc936782433076d60b26051251.jpg
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن بكين تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدا أن الصين تعارض بشكل حازم أي محاولات غير مسؤولة لتشويه سمعتها.
وأضاف شي جين بينغ: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تدعم الصين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، وتأمل أن تتمكن جميع الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم وقابل للتنفيذ ومقبول لجميع الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن بكين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته تعارض بشكل حازم أي محاولات غير مسؤولة لإلقاء اللوم
أو تشويه صورة الصين في سياق الأزمة الأوكرانية.
وقال شي جين بينغ: "ستواصل الصين لعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة، وفي الوقت نفسه (الصين - المحرر) تعارض بشكل حازم أي محاولات غير مسؤولة لتحميل اللوم أو تشويه (سمعة الصين - المحرر)".
واستقبل الرئيس الصيني، صباح اليوم الخميس، نظيره الفرنسي الذي يقوم بزيارة دولة إلى بكين، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وخلال مراسم الاستقبال، استقبل شي جين بينغ وزوجته بينغ ليوان ماكرون وزوجته بريجيت داخل قاعة الشعب الكبرى في العاصمة