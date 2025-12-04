https://sarabic.ae/20251204/هولندا-تخصص-أكثر-من-40-مليون-دولار-مساعدات-غير-عسكرية-لأوكرانيا-1107794917.html

هولندا تخصص أكثر من 40 مليون دولار مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا

كشف وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، أمس الأربعاء، أن هولندا قررت تخصيص 35 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 40.8 مليون دولار، لكييف ضمن "حزمة المساعدة الشاملة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-04T04:35+0000

2025-12-04T04:35+0000

2025-12-04T05:26+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101443589_0:43:816:502_1920x0_80_0_0_e566ac1ddf588b6b70eadc9ed8770c1b.jpg

وقال فان فيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "هولندا أعلنت اليوم تخصيص 35 مليون يورو عبر حزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا لتمويل الإمدادات الطبية والمعدات ودعم عمليات أخرى لمساعدة القوات الأوكرانية على تجاوز فصل الشتاء".وأشار الوزير كذلك إلى أن حزمة المساعدات العسكرية التي أُعلن عنها سابقًا بقيمة 250 مليون يورو ستُقدَّم إلى أوكرانيا قريبًا.وكان وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانس قد أعلن، يوم الاثنين، أن بلاده ستخصص 250 مليون يورو لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر الخاصة بالمقاتلات من طراز "F-16" لصالح أوكرانيا، وذلك عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية".وفي مطلع آب/أغسطس، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال إن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية"، بهدف تسريع تسليم الأسلحة من خلال إسهامات طوعية من دول الحلف.وفي 2 أيلول/سبتمبر، أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة قتالية ودفاعية لأوكرانيا من الولايات المتحدة بقيمة بلغت ملياري دولار في إطار المبادرة ذاتها.وفي المقابل، أكدت روسيا مرارًا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل تسوية النزاع العسكري وتحوّل دول الناتو إلى أطراف مباشرة في الأزمة. كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.

2025

