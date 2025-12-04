هولندا تخصص أكثر من 40 مليون دولار مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251204/هولندا-تخصص-أكثر-من-40-مليون-دولار-مساعدات-غير-عسكرية-لأوكرانيا-1107794917.html
هولندا تخصص أكثر من 40 مليون دولار مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا
هولندا تخصص أكثر من 40 مليون دولار مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، أمس الأربعاء، أن هولندا قررت تخصيص 35 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 40.8 مليون دولار، لكييف ضمن "حزمة المساعدة الشاملة... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T04:35+0000
2025-12-04T05:26+0000
أخبار هولندا
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101443589_0:43:816:502_1920x0_80_0_0_e566ac1ddf588b6b70eadc9ed8770c1b.jpg
وقال فان فيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "هولندا أعلنت اليوم تخصيص 35 مليون يورو عبر حزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا لتمويل الإمدادات الطبية والمعدات ودعم عمليات أخرى لمساعدة القوات الأوكرانية على تجاوز فصل الشتاء".وأشار الوزير كذلك إلى أن حزمة المساعدات العسكرية التي أُعلن عنها سابقًا بقيمة 250 مليون يورو ستُقدَّم إلى أوكرانيا قريبًا.وكان وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانس قد أعلن، يوم الاثنين، أن بلاده ستخصص 250 مليون يورو لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر الخاصة بالمقاتلات من طراز "F-16" لصالح أوكرانيا، وذلك عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية".وفي مطلع آب/أغسطس، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال إن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية"، بهدف تسريع تسليم الأسلحة من خلال إسهامات طوعية من دول الحلف.وفي 2 أيلول/سبتمبر، أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة قتالية ودفاعية لأوكرانيا من الولايات المتحدة بقيمة بلغت ملياري دولار في إطار المبادرة ذاتها.وفي المقابل، أكدت روسيا مرارًا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل تسوية النزاع العسكري وتحوّل دول الناتو إلى أطراف مباشرة في الأزمة. كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20251203/إعلام-الناتو-قد-يتوقف-عن-الحزم-المنتظمة-للمساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1107760892.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101443589_45:0:772:545_1920x0_80_0_0_f2f520c67d5eebf32e961183bf9966b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار هولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

هولندا تخصص أكثر من 40 مليون دولار مساعدات غير عسكرية لأوكرانيا

04:35 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 05:26 GMT 04.12.2025)
© Sputnikصحفيون لوسائل إعلام أجنبية أمام الشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها
صحفيون لوسائل إعلام أجنبية أمام الشاحنات التي تحمل جثث الجنود الأوكرانيين التي رفض نظام كييف تسلمها - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان فيل، أمس الأربعاء، أن هولندا قررت تخصيص 35 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 40.8 مليون دولار، لكييف ضمن "حزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا" التي ينسقها حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال فان فيل، في منشور على منصة "إكس"، إن "هولندا أعلنت اليوم تخصيص 35 مليون يورو عبر حزمة المساعدة الشاملة لأوكرانيا لتمويل الإمدادات الطبية والمعدات ودعم عمليات أخرى لمساعدة القوات الأوكرانية على تجاوز فصل الشتاء".
وأشار الوزير كذلك إلى أن حزمة المساعدات العسكرية التي أُعلن عنها سابقًا بقيمة 250 مليون يورو ستُقدَّم إلى أوكرانيا قريبًا.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: "الناتو" قد يتخلى عن فكرة الحزم المنتظمة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا
أمس, 05:59 GMT
وكان وزير الدفاع الهولندي روبن بريكيلمانس قد أعلن، يوم الاثنين، أن بلاده ستخصص 250 مليون يورو لأنظمة الدفاع الجوي والذخائر الخاصة بالمقاتلات من طراز "F-16" لصالح أوكرانيا، وذلك عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية ذات الأولوية".
وفي مطلع آب/أغسطس، قال وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال إن الولايات المتحدة وحلف الناتو أطلقا آلية جديدة لدعم أوكرانيا عبر مبادرة "قائمة الاحتياجات الأوكرانية"، بهدف تسريع تسليم الأسلحة من خلال إسهامات طوعية من دول الحلف.
وفي 2 أيلول/سبتمبر، أعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أن دول الحلف اشترت بالفعل أسلحة قتالية ودفاعية لأوكرانيا من الولايات المتحدة بقيمة بلغت ملياري دولار في إطار المبادرة ذاتها.
وفي المقابل، أكدت روسيا مرارًا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل تسوية النزاع العسكري وتحوّل دول الناتو إلى أطراف مباشرة في الأزمة. كما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد أهدافًا مشروعة للقوات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала