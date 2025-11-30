عربي
استنفار أمني... بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان حاملا رسالة سلام.. فيديو
أمساليوم
بث مباشر
خبير: رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني السابق ربما كان يبيع قوائم العقوبات
13:32 GMT 30.11.2025
ذكر خبير العلوم السياسية الأوكراني ومدير مركز "الحوار" التحليلي، أندريه ميسليوك، انه ربما كان أوليكسي دانيلوف، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، يبيع قوائم عقوبات.
وكتب ميسيليوك في مدونته التي نشرت على الموقع "سينسور دون نيت": "قد تحتوي الدفعة الجديدة من "الأشرطة" (لرجل الأعمال وشريك فلاديمير زيلينسكي) على أدلة على أن السكرتير السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع أوليكسي دانيلوف كان يبيع قوائم العقوبات".

ونقلاً عن مصدر في المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، أفاد أن المحققين حددوا هوية عدد من المسؤولين الآخرين الذين ظهروا في "أشرطة مينديتش" بأسماء رمزية مختلفة. على وجه الخصوص، يُلقب دانيلوف بـ"المولدوفي" أو "خوخريا".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
11:24 GMT

تتضمن التسجيلات تفاصيل حول كيفية بيع دانيلوف خدماته لأهداف محتملة للعقوبات، وكيفية إبلاغه عن العمل الذي قام به، مقدمًا تقارير مفصلة عن جهوده في الضغط السياسي... عُثر في مكتب مينديتش على تقارير من "خوخريا"، أُرسلت إلى رجال أعمال مختلفين بشأن إدراجهم واستبعادهم من قوائم العقوبات. وتشير هذه التقارير إلى أن "مولدوفان"، المعروف أيضًا باسم "خوخريا"، تعامل مع مبالغ تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار، وفقًا لما ذكره ميسليوك.

في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ونشر صورة لأكياس مليئة بحزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال العملية.
