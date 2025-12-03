https://sarabic.ae/20251203/دبلوماسي-صربي-سابق-اعتقال-موغيريني-ينسف-مصداقية-مؤسسات-الاتحاد-الأوروبي-1107774037.html
وقال ميليفويفيتش في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يمكن حصر القضية في الفساد المتعلق بـ"كلية أوروبا". ففي نهاية المطاف، إذا كان شخص ما متورطا بنشاط في مخططات فساد في مكان ما، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن أنشطته الرسمية السابقة ستكون مرتبطة أيضًا بجرائم مماثلة".وأضاف: "هذا يثير التساؤل حول مدى تأثر موغيريني، إن صح التعبير، بالجانب الألباني، وإلى أي مدى أسهم هذا الجانب في فشل المفاوضات وتحيز الاتحاد الأوروبي تجاهها، ومثل هذه المواقف تلقي بظلال من الشك على السياسة الخارجية لبروكسل ونتائجها النهائية، والآن تخضع جميع هذه النتائج لتدقيق دقيق".بدوره، ذكر مصدر لـ"سبوتنيك صربيا"، أن قصة كلية أوروبا ليست الحادثة الوحيدة من هذا النوع، مشيرا إلى أن نطاق الفساد في السياسة الأوروبية واسع وكبير، مستذكرا سلسلة الدعاوى القضائية والمطالبات المرفوعة ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمرتبطة مباشرة باتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة، علاوة على ذلك، فقد نشأت حالات مماثلة في السياسة الأوروبية من قبل.وتابع المصدر: "كما يجدر النظر أيضا في حجم تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض الفئات الاجتماعية في أوكرانيا، حيث يستشري الفساد أيضا وهذا يثير العديد من التساؤلات".وختم قائلاً: "للحفاظ على مصداقية الاتحاد الأوروبي وأجهزته الدبلوماسية، يجب استكمال التحقيق وكشف جميع الحقائق. أما إذا تم تعطيل التحقيق أو استبعاد أطراف معينة منه، فسيكون ذلك كافيًا لزعزعة الثقة في الاتحاد الأوروبي".
دبلوماسي صربي سابق: اعتقال موغيريني ينسف مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي
12:41 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 03.12.2025)
صرح الدبلوماسي الصربي السابق زوران ميليفويفيتش، في حديثه لوكالة "سبوتنيك صربيا"، بأن اعتقال فيديريكا موغيريني، يلقي بظلاله على المؤسسات الأوروبية، ووزارة الخارجية، وخاصةً على قراراتها وأفعالها خلال فترة توليها المنصب.
وقال ميليفويفيتش في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يمكن حصر القضية في الفساد المتعلق بـ"كلية أوروبا". ففي نهاية المطاف، إذا كان شخص ما متورطا بنشاط في مخططات فساد في مكان ما، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن أنشطته الرسمية السابقة ستكون مرتبطة أيضًا بجرائم مماثلة".
وأشار ميليفويفيتش إلى الدورالموكل إلى موغيريني، في التوسط في الحوار بين بلغراد وبريشتينا، مبينًا بأنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الدبلوماسية الأوروبية ظلت محايدة في تسهيل هذا الحوار خلال فترة تولي هذه المرأة لقيادتها.
وأضاف: "هذا يثير التساؤل حول مدى تأثر موغيريني، إن صح التعبير، بالجانب الألباني، وإلى أي مدى أسهم هذا الجانب في فشل المفاوضات وتحيز الاتحاد الأوروبي تجاهها، ومثل هذه المواقف تلقي بظلال من الشك على السياسة الخارجية لبروكسل ونتائجها النهائية، والآن تخضع جميع هذه النتائج لتدقيق دقيق".
وأردف ميليفويفيتش: "تظهر هذه القصة أيضا بوضوح مدى بعد بروكسل عما يسمى بالقيم والمعايير الأوروبية، في حين تطالب بشدة الآخرين، بما في ذلك صربيا، بالالتزام بهذه المعايير".
بدوره، ذكر مصدر لـ"سبوتنيك صربيا"، أن قصة كلية أوروبا ليست الحادثة الوحيدة من هذا النوع، مشيرا إلى أن نطاق الفساد في السياسة الأوروبية واسع وكبير، مستذكرا سلسلة الدعاوى القضائية والمطالبات المرفوعة ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمرتبطة مباشرة باتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة
، علاوة على ذلك، فقد نشأت حالات مماثلة في السياسة الأوروبية من قبل.
وتابع المصدر: "كما يجدر النظر أيضا في حجم تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض الفئات الاجتماعية في أوكرانيا
، حيث يستشري الفساد أيضا وهذا يثير العديد من التساؤلات".
وشدد المصدر على أن فهم الصورة الكاملة لقضايا الفساد المزعومة يتطلب تحقيقًا شاملًا ومحايدا.
وختم قائلاً: "للحفاظ على مصداقية الاتحاد الأوروبي وأجهزته الدبلوماسية، يجب استكمال التحقيق وكشف جميع الحقائق. أما إذا تم تعطيل التحقيق أو استبعاد أطراف معينة منه، فسيكون ذلك كافيًا لزعزعة الثقة في الاتحاد الأوروبي".