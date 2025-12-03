دبلوماسي صربي سابق: اعتقال موغيريني ينسف مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
دبلوماسي صربي سابق: اعتقال موغيريني ينسف مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي
دبلوماسي صربي سابق: اعتقال موغيريني ينسف مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي
دبلوماسي صربي سابق: اعتقال موغيريني ينسف مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي

12:41 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 03.12.2025)
صرح الدبلوماسي الصربي السابق زوران ميليفويفيتش، في حديثه لوكالة "سبوتنيك صربيا"، بأن اعتقال فيديريكا موغيريني، يلقي بظلاله على المؤسسات الأوروبية، ووزارة الخارجية، وخاصةً على قراراتها وأفعالها خلال فترة توليها المنصب.
وقال ميليفويفيتش في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا يمكن حصر القضية في الفساد المتعلق بـ"كلية أوروبا". ففي نهاية المطاف، إذا كان شخص ما متورطا بنشاط في مخططات فساد في مكان ما، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن أنشطته الرسمية السابقة ستكون مرتبطة أيضًا بجرائم مماثلة".

وأشار ميليفويفيتش إلى الدورالموكل إلى موغيريني، في التوسط في الحوار بين بلغراد وبريشتينا، مبينًا بأنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الدبلوماسية الأوروبية ظلت محايدة في تسهيل هذا الحوار خلال فترة تولي هذه المرأة لقيادتها.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
إعلام: قضايا الفساد في بروكسل تهدد بوقوع أكبر أزمة للاتحاد الأوروبي منذ عقود
08:55 GMT
وأضاف: "هذا يثير التساؤل حول مدى تأثر موغيريني، إن صح التعبير، بالجانب الألباني، وإلى أي مدى أسهم هذا الجانب في فشل المفاوضات وتحيز الاتحاد الأوروبي تجاهها، ومثل هذه المواقف تلقي بظلال من الشك على السياسة الخارجية لبروكسل ونتائجها النهائية، والآن تخضع جميع هذه النتائج لتدقيق دقيق".

وأردف ميليفويفيتش: "تظهر هذه القصة أيضا بوضوح مدى بعد بروكسل عما يسمى بالقيم والمعايير الأوروبية، في حين تطالب بشدة الآخرين، بما في ذلك صربيا، بالالتزام بهذه المعايير".

بدوره، ذكر مصدر لـ"سبوتنيك صربيا"، أن قصة كلية أوروبا ليست الحادثة الوحيدة من هذا النوع، مشيرا إلى أن نطاق الفساد في السياسة الأوروبية واسع وكبير، مستذكرا سلسلة الدعاوى القضائية والمطالبات المرفوعة ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمرتبطة مباشرة باتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة، علاوة على ذلك، فقد نشأت حالات مماثلة في السياسة الأوروبية من قبل.
فيديريكا موغيريني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام: توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لتورطها بقضية احتيال
أمس, 13:26 GMT
وتابع المصدر: "كما يجدر النظر أيضا في حجم تمويل الاتحاد الأوروبي لبعض الفئات الاجتماعية في أوكرانيا، حيث يستشري الفساد أيضا وهذا يثير العديد من التساؤلات".
وشدد المصدر على أن فهم الصورة الكاملة لقضايا الفساد المزعومة يتطلب تحقيقًا شاملًا ومحايدا.
وختم قائلاً: "للحفاظ على مصداقية الاتحاد الأوروبي وأجهزته الدبلوماسية، يجب استكمال التحقيق وكشف جميع الحقائق. أما إذا تم تعطيل التحقيق أو استبعاد أطراف معينة منه، فسيكون ذلك كافيًا لزعزعة الثقة في الاتحاد الأوروبي".
