دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا

دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الأجنبية، مخاطباً مستشار ألمانيا... 04.12.2025

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي ميرتس، أنت لست حتى في اللعبة. لقد أخرجت نفسك بنفسك من خلال دعواتك للحرب، وإفشالك (لعملية التوصل) إلى السلام، واقتراحاتك غير الواقعية، وانتحار الحضارة الغربية، والهجرة، وغبائك المستعصي".ونشرت مجلة "شبيغل" الألمانية، يوم الخميس، مقتطفات من تسجيل مكالمة هاتفية سرية بين قادة أوروبيين وفولوديمير زيلينسكي، تشير إلى عدم ثقة الأوروبيين بالولايات المتحدة فيما يتعلق بتسوية الأزمة في أوكرانيا.وشارك ميرتس في المكالمة، حيث نصح زيلينسكي بأن يكون "حذراً للغاية في الأيام المقبلة"، قائلاً: "إنهم يلعبون ألعاباً معكم ومعنا"، في إشارة محتملة إلى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، فيما رفضت المستشارية الألمانية يوم الأربعاء، التعلبق على مقتطفات المكالمة المنشورة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل يوم الثلاثاء في الكرملين ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة Affinity Partners، جاريد كوشنر.وجاءت زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى روسيا في سياق مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة من خطة ترامب إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.

