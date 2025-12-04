دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا
كيريل دميترييف
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي ميرتس، أنت لست حتى في اللعبة. لقد أخرجت نفسك بنفسك من خلال دعواتك للحرب، وإفشالك (لعملية التوصل) إلى السلام، واقتراحاتك غير الواقعية، وانتحار الحضارة الغربية، والهجرة، وغبائك المستعصي".ونشرت مجلة "شبيغل" الألمانية، يوم الخميس، مقتطفات من تسجيل مكالمة هاتفية سرية بين قادة أوروبيين وفولوديمير زيلينسكي، تشير إلى عدم ثقة الأوروبيين بالولايات المتحدة فيما يتعلق بتسوية الأزمة في أوكرانيا.وشارك ميرتس في المكالمة، حيث نصح زيلينسكي بأن يكون "حذراً للغاية في الأيام المقبلة"، قائلاً: "إنهم يلعبون ألعاباً معكم ومعنا"، في إشارة محتملة إلى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، فيما رفضت المستشارية الألمانية يوم الأربعاء، التعلبق على مقتطفات المكالمة المنشورة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل يوم الثلاثاء في الكرملين ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة Affinity Partners، جاريد كوشنر.وجاءت زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى روسيا في سياق مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة من خطة ترامب إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
دميترييف: المستشار الألماني "استبعد نفسه" من مفاوضات التسوية حول أوكرانيا

23:14 GMT 04.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية،
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون الاستثمارية والاقتصادية مع الدول الأجنبية، مخاطباً مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس، بأن الأخير قد "استبعد نفسه" من "اللعبة" بشأن مفاوضات التسوية حول أوكرانيا بسبب دعواته للحرب، ومحاولاته لإفشال المفاوضات، واقتراحاته غير الواقعية، وغبائه المستعصي على الحل.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "عزيزي ميرتس، أنت لست حتى في اللعبة. لقد أخرجت نفسك بنفسك من خلال دعواتك للحرب، وإفشالك (لعملية التوصل) إلى السلام، واقتراحاتك غير الواقعية، وانتحار الحضارة الغربية، والهجرة، وغبائك المستعصي".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
المجر: أوروبا تعرقل الجهود الأمريكية لحل الوضع في أوكرانيا لأنها تريد الحرب مع روسيا
أمس, 15:20 GMT
ونشرت مجلة "شبيغل" الألمانية، يوم الخميس، مقتطفات من تسجيل مكالمة هاتفية سرية بين قادة أوروبيين وفولوديمير زيلينسكي، تشير إلى عدم ثقة الأوروبيين بالولايات المتحدة فيما يتعلق بتسوية الأزمة في أوكرانيا.
وشارك ميرتس في المكالمة، حيث نصح زيلينسكي بأن يكون "حذراً للغاية في الأيام المقبلة"، قائلاً: "إنهم يلعبون ألعاباً معكم ومعنا"، في إشارة محتملة إلى المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، فيما رفضت المستشارية الألمانية يوم الأربعاء، التعلبق على مقتطفات المكالمة المنشورة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل يوم الثلاثاء في الكرملين ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة Affinity Partners، جاريد كوشنر.
وجاءت زيارة المسؤولين الأمريكيين إلى روسيا في سياق مناقشة خطة التسوية الأمريكية لأوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي يوم الخميس أن الجانب الأمريكي قد قسم 27 نقطة من خطة ترامب إلى أربع حزم، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
