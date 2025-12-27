فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251227/فضيحة-فساد-تهز-البرلمان-الأوكراني-تحقيقات-تطال-نوابا-مقربين-من-زيلينسكي-1108635373.html
فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي
فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم السبت، أن محققين من المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في البلاد، كشفوا عن مجموعة...
أخبار أوكرانيا
العالم
وقال مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، في بيان: "نتيجة لعملية سرية، تم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة، والتي ضمت أعضاء حاليين في البرلمان".ويزعم المكتب أن "موظفي جهاز أمن الدولة في البرلمان الأعلى، يعرقلون عمل محققي مكافحة الفساد".وأعلن البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، في وقت سابق من يوم السبت، عن رصد موظفين من مكتب مكافحة الفساد في الحي الحكومي بكييف، الذي يضم البرلمان ومجلس الوزراء ومكتب الرئاسة. وبحسب النائب أليكسي غونشارينكو، تُجرى تحقيقات بحق النائب يوري كيسيل، المقرب من فلاديمير زيلينسكي، ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة، قد يُصدر المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مذكرات اتهام لعدد من نواب حزب "خادم الشعب"، الذين تم ضبطهم وهم يتلقون "مدفوعات غير رسمية من صندوق أسود".وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.بدورها، أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلًا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن "ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل".وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلادخبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
https://sarabic.ae/20251207/تحليل-اهتمام-الأمريكيين-بملف-فساد-أوكرانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-عام-2022-1107894108.html
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم السبت، أن محققين من المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في البلاد، كشفوا عن مجموعة من نواب البرلمان الأوكراني، تلقوا "منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم في البرلمان.
وقال مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، في بيان: "نتيجة لعملية سرية، تم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة، والتي ضمت أعضاء حاليين في البرلمان".

ولم يتم الكشف عن أسماء النواب الأوكرانيين المتهمين وأرقام هواتفهم. ووفقًا للتحقيق، فقد حصل النواب بشكل منهجي على "منافع غير مشروعة" مقابل التصويت في البرلمان الأوكراني.

ويزعم المكتب أن "موظفي جهاز أمن الدولة في البرلمان الأعلى، يعرقلون عمل محققي مكافحة الفساد".
وأعلن البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، في وقت سابق من يوم السبت، عن رصد موظفين من مكتب مكافحة الفساد في الحي الحكومي بكييف، الذي يضم البرلمان ومجلس الوزراء ومكتب الرئاسة. وبحسب النائب أليكسي غونشارينكو، تُجرى تحقيقات بحق النائب يوري كيسيل، المقرب من فلاديمير زيلينسكي، ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
تحليل: اهتمام الأمريكيين بملف فساد أوكرانيا يبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022
7 ديسمبر, 05:09 GMT
وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.
وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة، قد يُصدر المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مذكرات اتهام لعدد من نواب حزب "خادم الشعب"، الذين تم ضبطهم وهم يتلقون "مدفوعات غير رسمية من صندوق أسود".
وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.

وفي غضون ذلك، أفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن مكتب مكافحة الفساد، يُجري عمليات تفتيش في منزل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة "إينيرغوآتوم".

بدورها، أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلًا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن "ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل".
وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.
زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلاد
خبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع
