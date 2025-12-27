https://sarabic.ae/20251227/فضيحة-فساد-تهز-البرلمان-الأوكراني-تحقيقات-تطال-نوابا-مقربين-من-زيلينسكي-1108635373.html

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي

فضيحة فساد تهز البرلمان الأوكراني.. تحقيقات تطال نوابا مقربين من زيلينسكي

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية لمكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم السبت، أن محققين من المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد في البلاد، كشفوا عن مجموعة... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T12:34+0000

2025-12-27T12:34+0000

2025-12-27T12:34+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/0e/1063573629_0:146:2913:1785_1920x0_80_0_0_a86616df9c4375d826c09ee983bcdfc4.jpg

وقال مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، في بيان: "نتيجة لعملية سرية، تم الكشف عن جماعة إجرامية منظمة، والتي ضمت أعضاء حاليين في البرلمان".ويزعم المكتب أن "موظفي جهاز أمن الدولة في البرلمان الأعلى، يعرقلون عمل محققي مكافحة الفساد".وأعلن البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، في وقت سابق من يوم السبت، عن رصد موظفين من مكتب مكافحة الفساد في الحي الحكومي بكييف، الذي يضم البرلمان ومجلس الوزراء ومكتب الرئاسة. وبحسب النائب أليكسي غونشارينكو، تُجرى تحقيقات بحق النائب يوري كيسيل، المقرب من فلاديمير زيلينسكي، ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.وفي صباح اليوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أفاد النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، بأن عناصر من مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، دخلوا مبنى الحكومة.وأوضح أنه خلال الأيام المقبلة، قد يُصدر المكتب ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، مذكرات اتهام لعدد من نواب حزب "خادم الشعب"، الذين تم ضبطهم وهم يتلقون "مدفوعات غير رسمية من صندوق أسود".وكان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، أعلن في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تنفيذه عملية خاصة واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عُثر عليها خلال عملية خاصة.بدورها، أفادت صحيفة "أوكرينسكايا برافدا"، نقلًا عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، بأن "ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فرّ من أوكرانيا بالفعل".وبعد ذلك، نشر مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا، مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة "إينيرغوآتوم"، دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق.زيلينسكي يقيل يرماك من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني وسط فضيحة فساد هي الأكبر في تاريخ البلادخبير: الفساد وتقاسم الأموال التي تأتي إلى أوكرانيا بات منفعة مشتركة للجميع

https://sarabic.ae/20251207/تحليل-اهتمام-الأمريكيين-بملف-فساد-أوكرانيا-يبلغ-أعلى-مستوى-منذ-عام-2022-1107894108.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم