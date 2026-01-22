https://sarabic.ae/20260122/ترامب-سأزور-الصين-في-أبريل-وشي-سيزور-أمريكا-قبل-نهاية-2026-1109542063.html

ترامب: سأزور الصين في أبريل وشي سيزور أمريكا قبل نهاية 2026

ترامب: سأزور الصين في أبريل وشي سيزور أمريكا قبل نهاية 2026

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيزور الصين في أبريل/نيسان، وإن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيسافر إلى الولايات المتحدة قرب نهاية عام 2026. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T23:22+0000

2026-01-22T23:22+0000

2026-01-22T23:22+0000

ترامب

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg

وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان): "أتطلع إلى رؤية الرئيس شي"، مضيفا: "كانت لدي دومًا علاقة رائعة مع الرئيس الصيني".وأقر ترامب بأن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترت خلال جائحة كوفيد-19، لكنها تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقال إن الصين تشتري الآن كميات كبيرة من فول الصويا الأمريكي، وهو أمر جيد للمزارعين الأمريكيين.يشار إلى أنه في 2 نيسان/ أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، مما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى 145%، بينما وصلت الرسوم الصينية على البضائع الأمريكية إلى 125%.وردا على الإجراءات الأمريكية، فرضت الصين قيودا جديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تمثل المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية من هذه المواد الحيوية.وفي محاولة لاحتواء التصعيد، عقد مسؤولون من البلدين جولة محادثات في جنيف يومي 10 و11 مايو/ أيار الماضي، انتهت باتفاق مؤقت يقضي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما، بدءا من 14 مايو، لتصبح الرسوم الأمريكية 30% على البضائع الصينية، والرسوم الصينية 10% على المنتجات الأمريكية.كما شهدت العاصمة البريطانية لندن يومي 10 و11 يونيو/حزيران الماضي مفاوضات تجارية جديدة، شارك فيها من الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، هي ليفينغ، ومن الجانب الأمريكي وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي التوترات التجارية بين الطرفين.

https://sarabic.ae/20260109/ترامب-الرئيس-الصيني-من-يحدد-مصير-تايوان-وآمل-ألا-يحدث-غزو-1109043856.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم