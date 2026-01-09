ترامب: الرئيس الصيني هو من يحدد مصير تايوان وآمل ألا يحدث "غزو"

عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260109/ترامب-الرئيس-الصيني-من-يحدد-مصير-تايوان-وآمل-ألا-يحدث-غزو-1109043856.html
ترامب: الرئيس الصيني هو من يحدد مصير تايوان وآمل ألا يحدث "غزو"
ترامب: الرئيس الصيني هو من يحدد مصير تايوان وآمل ألا يحدث "غزو"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ هو من يقرر ما سيحدث بشأن تايوان، مؤكدا أنه سيكون "غير سعيد جدا" إذا تم غزو الجزيرة، على... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-09T00:34+0000
2026-01-09T00:45+0000
ترامب
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_86154f4d4e91383cc108f2bf88e25dfc.jpg
وأضاف ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "يعتقد شي أن تايوان جزء من الصين، وما يفعله بشأنها هو قراره (هذا يعود له)".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنني أخبرته أنني سأكون غير سعيد للغاية إذا فعل ذلك (غزو تايوان)"، وقال: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك، وآمل ألا يفعل".وقد كرر مرارا أنه لا يعتقد أن شي "سيغزو تايوان" خلال فترة رئاسته. وفي مقابلة إعلامية في نوفمبر من العام الماضي، قال الرئيس ترامب أيضا: "هو (شي) ومساعدوه قالوا علنا، ‘بينما ترامب رئيس، لن نتخذ أي إجراء أبدا.’ لأنهم يعرفون العواقب".وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديث حول الدروس التي قد يستقيها شي من العملية العسكرية الجريئة التي قادها ترامب في فنزويلا. وقال الرئيس الجمهوري إنه لا يرى المواقف متماثلة لأن تايوان لا تشكل نفس نوع التهديد للصين مثلما قال إن حكومة نيكولاس مادورو كانت تشكل تهديدا للولايات المتحدة.وقالت إدارة ترامب في وثيقة استراتيجية العام الماضي إنها تهدف إلى منع الصراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي من خلال تعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
https://sarabic.ae/20260102/الصين-المناورات-حول-تايوان-تظهر-القوة-في-محاربة-النزعات-الانفصالية-1108817365.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_59:0:1175:837_1920x0_80_0_0_4ca0695e31ed307a4bb1356d9f42480f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين
ترامب, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين

ترامب: الرئيس الصيني هو من يحدد مصير تايوان وآمل ألا يحدث "غزو"

00:34 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 09.01.2026)
© AP Photo / Adek Berryالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo / Adek Berry
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ هو من يقرر ما سيحدث بشأن تايوان، مؤكدا أنه سيكون "غير سعيد جدا" إذا تم غزو الجزيرة، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "يعتقد شي أن تايوان جزء من الصين، وما يفعله بشأنها هو قراره (هذا يعود له)".
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
2 يناير, 05:34 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنني أخبرته أنني سأكون غير سعيد للغاية إذا فعل ذلك (غزو تايوان)"، وقال: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك، وآمل ألا يفعل".
وتابع: "قد يفعل ذلك بعد أن يكون لدينا رئيس آخر، لكنني لا أعتقد أنه سيفعل ذلك وأنا رئيس"، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن ومنع أي صراع مع الصين.
وقد كرر مرارا أنه لا يعتقد أن شي "سيغزو تايوان" خلال فترة رئاسته. وفي مقابلة إعلامية في نوفمبر من العام الماضي، قال الرئيس ترامب أيضا: "هو (شي) ومساعدوه قالوا علنا، ‘بينما ترامب رئيس، لن نتخذ أي إجراء أبدا.’ لأنهم يعرفون العواقب".
وجاءت تصريحات ترامب في سياق حديث حول الدروس التي قد يستقيها شي من العملية العسكرية الجريئة التي قادها ترامب في فنزويلا. وقال الرئيس الجمهوري إنه لا يرى المواقف متماثلة لأن تايوان لا تشكل نفس نوع التهديد للصين مثلما قال إن حكومة نيكولاس مادورو كانت تشكل تهديدا للولايات المتحدة.
وقالت إدارة ترامب في وثيقة استراتيجية العام الماضي إنها تهدف إلى منع الصراع مع الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي من خلال تعزيز القوة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала