الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية الأخيرة حول تايوان، "تظهر القوة الكبيرة للصين في مكافحة النزعات الانفصالية، وتعزيز إعادة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

وأضافت الوزارة أن تصرف "جيش التحرير الشعبي كان مبررًا تمامًا وضروريًا، ولا يُلام على تنظيمه للعمليات المناهضة للانفصال ومواجهة التدخل بتايوان".ويوم أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين حول تايوان، "رفعت التوترات في المنطقة بشكل غير ضروري"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية".وكان الجيش الصيني، نفّذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة. وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخًا سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها، على حد قولها.وجاءت مناورات بكين، بعد موافقة إدارة ترامب على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وكانت هذه المناورات العسكرية الصينية الأخيرة، سادس جولة رئيسية من المناورات منذ عام 2022، حين أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، غضب بكين.وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلميًا، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".

الصين

الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان