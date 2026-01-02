https://sarabic.ae/20260102/الصين-المناورات-حول-تايوان-تظهر-القوة-في-محاربة-النزعات-الانفصالية-1108817365.html
الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية الأخيرة حول تايوان، "تظهر القوة الكبيرة للصين في مكافحة النزعات الانفصالية، وتعزيز إعادة... 02.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-02T05:34+0000
2026-01-02T05:34+0000
2026-01-02T06:06+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f79988ffae2ac4ee47a797bc3b1bf2c.jpg
وأضافت الوزارة أن تصرف "جيش التحرير الشعبي كان مبررًا تمامًا وضروريًا، ولا يُلام على تنظيمه للعمليات المناهضة للانفصال ومواجهة التدخل بتايوان".ويوم أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين حول تايوان، "رفعت التوترات في المنطقة بشكل غير ضروري"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية".وكان الجيش الصيني، نفّذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة. وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخًا سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها، على حد قولها.وجاءت مناورات بكين، بعد موافقة إدارة ترامب على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وكانت هذه المناورات العسكرية الصينية الأخيرة، سادس جولة رئيسية من المناورات منذ عام 2022، حين أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، غضب بكين.وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلميًا، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
https://sarabic.ae/20260101/الولايات-المتحدة-الأنشطة-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-تزيد-التوترات-بلا-داع-1108813515.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/19/1068222384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a353071a09380ec0c1e62d73549be807.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين: المناورات حول تايوان تظهر القوة في محاربة "النزعات الانفصالية"
05:34 GMT 02.01.2026 (تم التحديث: 06:06 GMT 02.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن المناورات العسكرية الأخيرة حول تايوان، "تظهر القوة الكبيرة للصين في مكافحة النزعات الانفصالية، وتعزيز إعادة التوحيد ومواجهة التدخل الخارجي".
وأضافت الوزارة أن تصرف "جيش التحرير الشعبي كان مبررًا تمامًا وضروريًا، ولا يُلام على تنظيمه للعمليات المناهضة للانفصال ومواجهة التدخل بتايوان".
وحثّت وزارة الدفاع الصينية، الدول والمؤسسات المعنية على الالتزام الصارم بمبدأ الصين الواحدة، ووقف دعم قوى "استقلال تايوان"، و"التوقف عن إثارة المشاكل" في قضايا مضيق تايوان.
ويوم أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين حول تايوان، "رفعت التوترات في المنطقة بشكل غير ضروري
"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية".
وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت في بيان: "الأنشطة العسكرية والخطاب الصيني تجاه تايوان والدول الأخرى في المنطقة تزيد التوترات بلا داعٍ. نحث بكين على التحلي بضبط النفس، ووقف الضغوط العسكرية على تايوان، والانخراط بدلاً من ذلك في حوار جاد".
وكان الجيش الصيني، نفّذ يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة. وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخًا سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها، على حد قولها.
وجاءت مناورات بكين، بعد موافقة إدارة ترامب على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وكانت هذه المناورات العسكرية الصينية الأخيرة، سادس جولة رئيسية من المناورات منذ عام 2022، حين أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، إلى تايوان، غضب بكين.
وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024"، في مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.
وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلميًا، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".