الولايات المتحدة: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزيد التوترات بلا داع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/الولايات-المتحدة-الأنشطة-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-تزيد-التوترات-بلا-داع-1108813515.html
الولايات المتحدة: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزيد التوترات بلا داع
الولايات المتحدة: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزيد التوترات بلا داع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "زادت التوترات في المنطقة بلا داع"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية". 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T21:08+0000
2026-01-01T21:08+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_f2691012de0e1d41dddeada56b9ee7c6.jpg
وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان يوم الخميس: "إن الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان ودول أخرى في المنطقة تزيد التوترات بلا داع". وأضاف: "نحث بكين على ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط بدلا من ذلك في حوار جاد"، متابعا: "تدعم الولايات المتحدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتعارض أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن، بما في ذلك باستخدام القوة أو الإكراه"، حسب ما ورد في موقع "سي.بي.إس.نيوز". وصرح الرئيس ترامب يوم الاثنين بأنه غير قلق بشأن هذه المناورات، متجاهلا على ما يبدو احتمال إصدار الرئيس شي جين بينغ أوامر بالهجوم على تايوان. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول المناورات: "تربطني علاقة ممتازة بالرئيس شي، ولم يبلغني بأي شيء بخصوص هذا الأمر. لقد رأيته بنفسي". وأضاف: "لا أعتقد أنه سيُقدم على ذلك"، متابعا: "إنهم يُجرون مناورات بحرية في تلك المنطقة منذ 20 عامًا. الآن ينظر الناس إلى الأمر بشكل مختلف".وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024"، في مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوانرئيس تايوان يعلن تعهده "الدفاع بحزم عن سيادة" الجزيرة بعد إجراء الصين لمناورات عسكريةالصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوانرئيس تايوان يتعهد بعدم "تصعيد" النزاع أو "الاستفزاز" مع الصين
https://sarabic.ae/20251230/الصين-تبدأ-تدريبات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-لاختبار-الحصار-والسيطرة-1108711403.html
https://sarabic.ae/20260101/الرئيس-الصيني-بشأن-تايون-إعادة-التوحيد-مسار-تاريخي-لا-يمكن-إيقافه-1108803109.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085622967_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c357df895c2c434440669869ba000f17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان

الولايات المتحدة: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزيد التوترات بلا داع

21:08 GMT 01.01.2026
© AFP 2023 / DANIEL SLIMوزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "زادت التوترات في المنطقة بلا داع"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية".
وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان يوم الخميس: "إن الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان ودول أخرى في المنطقة تزيد التوترات بلا داع".
وأضاف: "نحث بكين على ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط بدلا من ذلك في حوار جاد"، متابعا: "تدعم الولايات المتحدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتعارض أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن، بما في ذلك باستخدام القوة أو الإكراه"، حسب ما ورد في موقع "سي.بي.إس.نيوز".

وكان الجيش الصيني نفّذ، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة. وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخاً سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها.

وصلت سفن البحرية الصينية إلى فلاديفوستوك بعد تدريبات روسية صينية مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الصين تبدأ تدريبات عسكرية واسعة حول تايوان لاختبار الحصار والسيطرة
30 ديسمبر 2025, 00:58 GMT
وصرح الرئيس ترامب يوم الاثنين بأنه غير قلق بشأن هذه المناورات، متجاهلا على ما يبدو احتمال إصدار الرئيس شي جين بينغ أوامر بالهجوم على تايوان. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول المناورات: "تربطني علاقة ممتازة بالرئيس شي، ولم يبلغني بأي شيء بخصوص هذا الأمر. لقد رأيته بنفسي".
وأضاف: "لا أعتقد أنه سيُقدم على ذلك"، متابعا: "إنهم يُجرون مناورات بحرية في تلك المنطقة منذ 20 عامًا. الآن ينظر الناس إلى الأمر بشكل مختلف".
جاءت مناورات بكين بعد موافقة إدارة ترامب على حزمة أسلحة لتايوان بقيمة 11 مليار دولار. وكانت هذه المناورات العسكرية الصينية الأخيرة سادس جولة رئيسية من المناورات منذ عام 2022، حين أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان غضب بكين.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
الرئيس الصيني بشأن تايون: إعادة التوحيد مسار تاريخي لا يمكن إيقافه
14:52 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.
وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024"، في مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.
وفي المقابل، تجري تايوان تدريبات عسكرية منتظمة سنويًا، مع تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وشراء الأسلحة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وتؤكد الصين بانتظام أن هدفها هو إعادة توحيد الجزيرة سلميًا، لكنها تحتفظ بخيار استخدام القوة ضد أي محاولات انفصالية إذا لزم الأمر.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان
رئيس تايوان يعلن تعهده "الدفاع بحزم عن سيادة" الجزيرة بعد إجراء الصين لمناورات عسكرية
الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان
رئيس تايوان يتعهد بعدم "تصعيد" النزاع أو "الاستفزاز" مع الصين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала