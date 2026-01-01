https://sarabic.ae/20260101/الولايات-المتحدة-الأنشطة-العسكرية-الصينية-قرب-تايوان-تزيد-التوترات-بلا-داع-1108813515.html

الولايات المتحدة: الأنشطة العسكرية الصينية قرب تايوان تزيد التوترات بلا داع

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المناورات العسكرية الصينية حول تايوان "زادت التوترات في المنطقة بلا داع"، داعية بكين إلى "وقف ضغوطها العسكرية". 01.01.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار تايوان

وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان يوم الخميس: "إن الأنشطة العسكرية الصينية وخطابها تجاه تايوان ودول أخرى في المنطقة تزيد التوترات بلا داع". وأضاف: "نحث بكين على ضبط النفس، ووقف ضغوطها العسكرية على تايوان، والانخراط بدلا من ذلك في حوار جاد"، متابعا: "تدعم الولايات المتحدة السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتعارض أي تغييرات أحادية الجانب على الوضع الراهن، بما في ذلك باستخدام القوة أو الإكراه"، حسب ما ورد في موقع "سي.بي.إس.نيوز". وصرح الرئيس ترامب يوم الاثنين بأنه غير قلق بشأن هذه المناورات، متجاهلا على ما يبدو احتمال إصدار الرئيس شي جين بينغ أوامر بالهجوم على تايوان. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول المناورات: "تربطني علاقة ممتازة بالرئيس شي، ولم يبلغني بأي شيء بخصوص هذا الأمر. لقد رأيته بنفسي". وأضاف: "لا أعتقد أنه سيُقدم على ذلك"، متابعا: "إنهم يُجرون مناورات بحرية في تلك المنطقة منذ 20 عامًا. الآن ينظر الناس إلى الأمر بشكل مختلف".وتجدر الإشارة إلى أن الصين تنفذ تدريبات مماثلة حول تايوان منذ عام 2022، بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، للجزيرة، والتي أدت إلى تصاعد التوترات في المنطقة.وشملت التدريبات السابقة مناورات متعددة للقوات البرية والجوية والبحرية، مثل تدريبات "السيف المشترك 2024"، في مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، مؤكدة على قانونية هذه التدريبات وضرورتها لضمان الأمن القومي الصيني.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".الصين: يجب "الرد بقوة" على مبيعات السلاح الأمريكية لتايوانرئيس تايوان يعلن تعهده "الدفاع بحزم عن سيادة" الجزيرة بعد إجراء الصين لمناورات عسكريةالصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوانرئيس تايوان يتعهد بعدم "تصعيد" النزاع أو "الاستفزاز" مع الصين

