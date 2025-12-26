عربي
أمساليوم
بث مباشر
الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان
الصين تفرض عقوبات على 30 شركة وشخصا أمريكيا بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان
فرضت الصين، اليوم الجمعة، عقوبات على عدد من الشركات الدفاعية الأمريكية وكبار مسؤوليها التنفيذيين، ردا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على 20 شركة دفاع أمريكية و10 أفراد، وذلك إثر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، والتي تعد من أكبر الصفقات بين البلدين.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "أي أعمال استفزازية تتجاوز الخطوط الحمراء في قضية تايوان ستواجه برد قوي من الصين"، محذرة الولايات المتحدة من مواصلة تسليح الجزيرة، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان
18 ديسمبر, 15:14 GMT
ومن بين الشركات المستهدفة في العقوبات، فرع "بوينغ" في سانت لويس، وشركات "نورثروب غرومان"، و"إل 3 هاريس" للخدمات البحرية، و"لازاروس" للذكاء الاصطناعي.
وتشمل العقوبات تجميد أصول هذه الشركات في الصين ومنع الأفراد والمنظمات المحلية من التعامل معها، بالإضافة إلى فرض قيود على دخول الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى الصين.
كما تستهدف العقوبات مؤسس شركة "أندوريل" للصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى 9 من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات المعاقَبة، ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الصين تتهم اليابان بإرسال إشارة خاطئة بشأن تايوان وتلوح بالرد الحازم
24 نوفمبر, 01:49 GMT
والصفقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في 17 ديسمبر الجاري تشمل بيع 82 نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة "هيمارس"، و420 صاروخا تكتيكيا "أتاكمز" للجيش التايواني، بالإضافة إلى 60 منظومة "هاوتزر" مدفعية ذاتية الدفع، وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 11 مليار دولار.
وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها سيادة بكين عليها.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
