الصين تتهم اليابان بإرسال إشارة خاطئة بشأن تايوان وتلوح بالرد الحازم

عربي
أمساليوم
بث مباشر
وذكر وانغ، وهو المسؤول الصيني الأعلى مستوى الذي يعلق علنا بهذا الشأن، في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية إن اليابان تجاوزت خطا أحمر يجب عدم المساس به.واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمحاولة التدخل العسكري فيما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من نوفمبر قالت فيها ردا على سؤال في البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.وقال وانغ إنه في الرد على خطوة اليابان:وأضاف أنه إذا استمرت طوكيو "في مسارها الخاطئ وواصلت السير في هذا الطريق"، فإن جميع الدول والشعوب لها الحق في "إعادة النظر في جرائم اليابان التاريخية والتصدي بحزم لعودة النزعة العسكرية اليابانية".وامتد الخلاف الذي أعقب ذلك، وهو أكبر أزمة بين الصين واليابان منذ سنوات، إلى العلاقات التجارية والثقافية. وأثارت الصين القضية يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتعهدت بالدفاع عن نفسها.وفي ردها على الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، رفضت وزارة الخارجية اليابانية السبت اتهامات الصين ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وقالت إن التزام طوكيو بالسلام لم يتغير.وفي حديثها للصحفيين في جنوب أفريقيا بعد حضور قمة قادة مجموعة العشرين، لم تتطرق تاكايتشي الأحد إلى تصريحات وانغ أو الرسالة مكتفية بالقول إن اليابان لا تزال منفتحة على الحوار مع الصين.وقالت: "لا نغلق الباب. لكن من المهم لليابان أن توضح ما يجب قوله بوضوح". وأضافت أنها لم تتحدث مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الذي كان موجودا أيضا في جوهانسبرغ لحضور الاجتماع.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
01:49 GMT 24.11.2025
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بيان رسمي، يوم الأحد، إن من الصادم أن ترسل اليابان إشارة خاطئة علانية بشأن تايوان، وذلك في أحدث تصريحات تتعلق بخلاف يعصف بالعلاقات بين بكين وطوكيو منذ أكثر من أسبوعين.
وذكر وانغ، وهو المسؤول الصيني الأعلى مستوى الذي يعلق علنا بهذا الشأن، في البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية إن اليابان تجاوزت خطا أحمر يجب عدم المساس به.
واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بمحاولة التدخل العسكري فيما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من نوفمبر قالت فيها ردا على سؤال في البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.
وقال وانغ إنه في الرد على خطوة اليابان:
"يجب على الصين الرد بحزم، ليس فقط لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بل وللدفاع عن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس بعد الحرب بالدماء والتضحيات".
وأضاف أنه إذا استمرت طوكيو "في مسارها الخاطئ وواصلت السير في هذا الطريق"، فإن جميع الدول والشعوب لها الحق في "إعادة النظر في جرائم اليابان التاريخية والتصدي بحزم لعودة النزعة العسكرية اليابانية".
وامتد الخلاف الذي أعقب ذلك، وهو أكبر أزمة بين الصين واليابان منذ سنوات، إلى العلاقات التجارية والثقافية. وأثارت الصين القضية يوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتعهدت بالدفاع عن نفسها.
وفي ردها على الرسالة الموجهة إلى الأمم المتحدة، رفضت وزارة الخارجية اليابانية السبت اتهامات الصين ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، وقالت إن التزام طوكيو بالسلام لم يتغير.
وفي حديثها للصحفيين في جنوب أفريقيا بعد حضور قمة قادة مجموعة العشرين، لم تتطرق تاكايتشي الأحد إلى تصريحات وانغ أو الرسالة مكتفية بالقول إن اليابان لا تزال منفتحة على الحوار مع الصين.
وقالت: "لا نغلق الباب. لكن من المهم لليابان أن توضح ما يجب قوله بوضوح". وأضافت أنها لم تتحدث مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الذي كان موجودا أيضا في جوهانسبرغ لحضور الاجتماع.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
وبينما تمتلك الصين واحدا من أقوى جيوش العالم ويصنف أسطولها في المرتبة الأولى عالميا، فإن تايوان تخطط لمواجهة أي هجوم صيني محتمل بتكتيكات عسكرية تتضمن الاعتماد على مجموعات قتالية متحركة وتقليل حجم القوات الثابتة، التي يمكن استهدافها والتركيز على وسائل الحرب الإلكترونية.
