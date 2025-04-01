https://sarabic.ae/20250401/الصين-تطلق-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1099121986.html

الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان

الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان، اليوم الثلاثاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين". 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T07:35+0000

2025-04-01T07:35+0000

2025-04-01T07:35+0000

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

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وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري - الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو، في بيان، إن تايوان تتمتع بالثقة والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة شعبها.ورفضت حكومة تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن "شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله".من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "تراقب عن كثب تحركات حاملة الطائرات "شاندونغ" والطائرات والسفن الأخرى، التي دخلت أمس، منطقة الاستجابة التايوانية".وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.ونشر الجيش الصيني سلسلة من مقاطع الفيديو في تتابع سريع بعد الإعلان عن التدريبات، والتي تصور السفن الحربية الصينية والطائرات المقاتلة وهي تحاصر تايوان، والمركبات العسكرية التي تقوم بدوريات في شوارع الجزيرة.تشمل مدنيين وعسكريين.. خطة صينية لتطوير أسلحة خارقةالصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-لـسبوتنيك-تايوان-جزء-لا-يتجزأ-من-الصين-ولا-يمكن-إيقاف-إعادة-التوحيد-1099120098.html

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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان