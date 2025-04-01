https://sarabic.ae/20250401/الصين-تطلق-مناورات-عسكرية-حول-تايوان-1099121986.html
الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان
الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان، اليوم الثلاثاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T07:35+0000
2025-04-01T07:35+0000
2025-04-01T07:35+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
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وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري - الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو، في بيان، إن تايوان تتمتع بالثقة والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة شعبها.ورفضت حكومة تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن "شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله".من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "تراقب عن كثب تحركات حاملة الطائرات "شاندونغ" والطائرات والسفن الأخرى، التي دخلت أمس، منطقة الاستجابة التايوانية".وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.ونشر الجيش الصيني سلسلة من مقاطع الفيديو في تتابع سريع بعد الإعلان عن التدريبات، والتي تصور السفن الحربية الصينية والطائرات المقاتلة وهي تحاصر تايوان، والمركبات العسكرية التي تقوم بدوريات في شوارع الجزيرة.تشمل مدنيين وعسكريين.. خطة صينية لتطوير أسلحة خارقةالصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-لـسبوتنيك-تايوان-جزء-لا-يتجزأ-من-الصين-ولا-يمكن-إيقاف-إعادة-التوحيد-1099120098.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان
الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان
بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة للجيش والبحرية حول تايوان، اليوم الثلاثاء، في "تحذير صارم وردع قوي ضد الانفصاليين".
وتأتي التدريبات حول الجزيرة، والتي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها، بعد أن وصف رئيس تايوان لاي تشينغ تي، بكين بأنها "قوة معادية أجنبية"، الشهر الماضي.
وقال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني، إن "هذه التدريبات تركّز بشكل أساسي على دوريات الاستعداد القتالي البحري - الجوي، وتحقيق تفوّق شامل، ومهاجمة أهداف بحرية وبرية ومحاصرة مناطق رئيسية وقطع طرق بحرية".
وأدانت تايوان التدريبات، وقالت الرئاسة التايوانية، إن الصين "معترف بها على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي باعتبارها مثيرة للمشاكل".
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كارين كو، في بيان، إن تايوان تتمتع بالثقة والقدرة على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية سلامة شعبها.
ورفضت حكومة تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة، قائلة إن "شعب الجزيرة فقط هو الذي يمكنه أن يقرر مستقبله".
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "تراقب عن كثب تحركات حاملة الطائرات "شاندونغ" والطائرات والسفن الأخرى، التي دخلت أمس، منطقة الاستجابة التايوانية".
وأشارت إلى أنها أحصت، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 19 سفينة حربية في المياه المحيطة بالجزيرة.
وكثّفت الصين نشر مقاتلات وسفن حربية حول تايوان، في السنوات الأخيرة، للضغط على الجزيرة كجزء من مطالباتها بالسيادة عليها وهو ما ترفضه تايبيه.
ونشر الجيش الصيني سلسلة من مقاطع الفيديو في تتابع سريع بعد الإعلان عن التدريبات، والتي تصور السفن الحربية الصينية والطائرات المقاتلة وهي تحاصر تايوان، والمركبات العسكرية التي تقوم بدوريات في شوارع الجزيرة.