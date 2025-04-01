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وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد
وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن انتماء تايوان إلى الصين ثابت من خلال الوثائق الدولية ولا شك في ذلك؛ مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T04:10+0000
2025-04-01T04:10+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
الصين
وانغ يي
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بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك ": "هذه الحقائق التاريخية والقانونية لا شك فيها، وتؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، كما أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول".وأضاف أنه، "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في الجزيرة، لا يمكن وقف الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين"؛ مؤكدا عودة تايوان إلى حضن الصين عنصر مهم في نتيجة الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي بعد الحرب.
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-الصين-تدعو-إلى-القضاء-على-أسباب-الأزمة-الأوكرانية-1099119448.html
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, وانغ يي
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, وانغ يي

وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد

04:10 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guanوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
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حصري
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن انتماء تايوان إلى الصين ثابت من خلال الوثائق الدولية ولا شك في ذلك؛ مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول.
بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك ": "هذه الحقائق التاريخية والقانونية لا شك فيها، وتؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، كما أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول".
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
01:08 GMT
وأضاف أنه، "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في الجزيرة، لا يمكن وقف الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين"؛ مؤكدا عودة تايوان إلى حضن الصين عنصر مهم في نتيجة الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي بعد الحرب.
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