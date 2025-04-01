https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-لـسبوتنيك-تايوان-جزء-لا-يتجزأ-من-الصين-ولا-يمكن-إيقاف-إعادة-التوحيد-1099120098.html
وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد
وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن انتماء تايوان إلى الصين ثابت من خلال الوثائق الدولية ولا شك في ذلك؛ مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T04:10+0000
2025-04-01T04:10+0000
2025-04-01T04:10+0000
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
أخبار تايوان
الصين
وانغ يي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_946f0bc1d6892e415acd16f699879954.jpg
بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك ": "هذه الحقائق التاريخية والقانونية لا شك فيها، وتؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، كما أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول".وأضاف أنه، "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في الجزيرة، لا يمكن وقف الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين"؛ مؤكدا عودة تايوان إلى حضن الصين عنصر مهم في نتيجة الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي بعد الحرب.
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-الصين-تدعو-إلى-القضاء-على-أسباب-الأزمة-الأوكرانية-1099119448.html
أخبار تايوان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/01/1099119940_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_198059d64fbe4e5d99aec1efbfd631aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, وانغ يي
التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الصين, وانغ يي
وانغ يي لـ"سبوتنيك": تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ولا يمكن إيقاف إعادة التوحيد
حصري
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن انتماء تايوان إلى الصين ثابت من خلال الوثائق الدولية ولا شك في ذلك؛ مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول.
بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك ": "هذه الحقائق التاريخية والقانونية لا شك فيها
، وتؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، كما أن أي شكل من أشكال قمع هوية التايوانيين باعتبارهم صينيين أمر غير مقبول".
وأضاف أنه، "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في الجزيرة، لا يمكن وقف الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين"؛ مؤكدا عودة تايوان إلى حضن الصين عنصر مهم في نتيجة الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي بعد الحرب.