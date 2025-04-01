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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-الصين-تدعو-إلى-القضاء-على-أسباب-الأزمة-الأوكرانية-1099119448.html
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T01:08+0000
2025-04-01T01:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وانغ يي
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
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بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع "سبوتنيك": "ندعو إلى القضاء على أسباب الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، وصولاً في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم ومقبول من جميع الأطراف المعنية، مما يُمكّن من تحقيق سلام واستقرار دائمين بحق في أوراسيا والعالم".وقال الوزير الصين، "الأزمة الأوكرانية، أكبر صراع جيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة. بكين مستعدة للعب دور بناء في التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأطراف المعنية، إلى جانب المجتمع الدولي".وأوضح وانغ يي أن موسكو لم ترفض الحوار كوسيلة لحل النزاع، ورغم أن الوضع في ساحة المعركة ليس سهلاً على الإطلاق، إلا أن هناك اتجاهاً نحو مفاوضات السلام.
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-روسيا-والصين-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-الحفاظ-على-السلام-العالمي-1099119006.html
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وانغ يي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
وانغ يي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين

وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية

01:08 GMT 01.04.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
 وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية.
بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع "سبوتنيك": "ندعو إلى القضاء على أسباب الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، وصولاً في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم ومقبول من جميع الأطراف المعنية، مما يُمكّن من تحقيق سلام واستقرار دائمين بحق في أوراسيا والعالم".
وتابع أن "أسباب الأزمة معقدة للغاية، ولا تزال الأطراف تختلف بشكل كبير حول عدد من القضايا الرئيسية؛ والطريق إلى استعادة السلام ما زال بعيداً".
وقال الوزير الصين، "الأزمة الأوكرانية، أكبر صراع جيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة. بكين مستعدة للعب دور بناء في التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأطراف المعنية، إلى جانب المجتمع الدولي".
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
وزير الخارجية الصيني لـ"سبوتنيك": روسيا والصين تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام
00:08 GMT
وأوضح وانغ يي أن موسكو لم ترفض الحوار كوسيلة لحل النزاع، ورغم أن الوضع في ساحة المعركة ليس سهلاً على الإطلاق، إلا أن هناك اتجاهاً نحو مفاوضات السلام.
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