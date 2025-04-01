https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-الصين-تدعو-إلى-القضاء-على-أسباب-الأزمة-الأوكرانية-1099119448.html
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T01:08+0000
2025-04-01T01:08+0000
2025-04-01T01:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وانغ يي
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
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بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع "سبوتنيك": "ندعو إلى القضاء على أسباب الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، وصولاً في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم ومقبول من جميع الأطراف المعنية، مما يُمكّن من تحقيق سلام واستقرار دائمين بحق في أوراسيا والعالم".وقال الوزير الصين، "الأزمة الأوكرانية، أكبر صراع جيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة. بكين مستعدة للعب دور بناء في التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأطراف المعنية، إلى جانب المجتمع الدولي".وأوضح وانغ يي أن موسكو لم ترفض الحوار كوسيلة لحل النزاع، ورغم أن الوضع في ساحة المعركة ليس سهلاً على الإطلاق، إلا أن هناك اتجاهاً نحو مفاوضات السلام.
https://sarabic.ae/20250401/وانغ-يي-روسيا-والصين-تتحملان-مسؤولية-خاصة-في-الحفاظ-على-السلام-العالمي-1099119006.html
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وانغ يي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
وانغ يي, روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين
وانغ يي: الصين تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية
صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن بلاده تدعو إلى القضاء على أسباب الأزمة الأوكرانية.
بكين – سبوتنيك. وقال وانغ يي في مقابلة مع "سبوتنيك": "ندعو إلى القضاء على أسباب الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، وصولاً في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام عادل وطويل الأمد وملزم
ومقبول من جميع الأطراف المعنية، مما يُمكّن من تحقيق سلام واستقرار دائمين بحق في أوراسيا والعالم".
وتابع أن "أسباب الأزمة معقدة للغاية، ولا تزال الأطراف تختلف بشكل كبير حول عدد من القضايا الرئيسية؛ والطريق إلى استعادة السلام ما زال بعيداً".
وقال الوزير الصين، "الأزمة الأوكرانية، أكبر صراع جيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة. بكين مستعدة للعب دور بناء في التسوية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الأطراف المعنية، إلى جانب المجتمع الدولي".
وأوضح وانغ يي أن موسكو لم ترفض الحوار كوسيلة لحل النزاع، ورغم أن الوضع في ساحة المعركة ليس سهلاً على الإطلاق، إلا أن هناك اتجاهاً نحو مفاوضات السلام.