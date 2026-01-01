https://sarabic.ae/20260101/الرئيس-الصيني-بشأن-تايون-إعادة-التوحيد-مسار-تاريخي-لا-يمكن-إيقافه-1108803109.html
الرئيس الصيني بشأن تايون: إعادة التوحيد مسار تاريخي لا يمكن إيقافه
تحدث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن الروابط التي تجمع أبناء الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان، مؤكدا أن إعادة التوحيد "مسار تاريخي لا يمكن وقفه". 01.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108802909_0:0:1257:707_1920x0_80_0_0_86154f4d4e91383cc108f2bf88e25dfc.jpg
وقال شي، في خطاب بمناسبة العام الجديد 2026 ألقاه في بكين، إن "روابط الدم تجمع أبناء الشعب على جانبي مضيق تايوان، وإن توحيد الوطن الأم اتجاه عام للتاريخ"، مشدداً على التمسك الصارم بمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.وكان الجيش الصيني نفّذ، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة.وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخاً سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها.وجاءت هذه المناورات بعد أيام من إعلان أمريكا عن حزمة كبيرة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في خطوة أثارت اعتراض بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لضمّها.وفي سياق متصل، انتقدت عدة دول، بينها أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، التدريبات الصينية، بينما ردّت بكين بأن الخطر الحقيقي على السلام في مضيق تايوان يتمثل في النزعات الانفصالية والدعم الخارجي لها.وتعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ- تي، اليوم الخميس في خطاب بمناسبة العام الجديد، بـ"الدفاع عن سيادة" الجزيرة، بعد أن أجرت الصين تدريبات عسكرية، في الآونة الأخيرة.وقال لاي، في خطاب متلفز: "موقفي كان واضحا على الدوام، الدفاع الثابت عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني ومقاومة المجتمع بأسره، وإقامة قدرات ردع فعّالة بشكل شامل، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
