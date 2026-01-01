الرئيس الصيني بشأن تايون: إعادة التوحيد مسار تاريخي لا يمكن إيقافه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الصيني بشأن تايون: إعادة التوحيد مسار تاريخي لا يمكن إيقافه
الرئيس الصيني بشأن تايون: إعادة التوحيد مسار تاريخي لا يمكن إيقافه

14:52 GMT 01.01.2026
© AP Photo / Adek Berryالرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© AP Photo / Adek Berry
تحدث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن الروابط التي تجمع أبناء الشعب الصيني على جانبي مضيق تايوان، مؤكدا أن إعادة التوحيد "مسار تاريخي لا يمكن وقفه".
وقال شي، في خطاب بمناسبة العام الجديد 2026 ألقاه في بكين، إن "روابط الدم تجمع أبناء الشعب على جانبي مضيق تايوان، وإن توحيد الوطن الأم اتجاه عام للتاريخ"، مشدداً على التمسك الصارم بمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.
وكان الجيش الصيني نفّذ، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تدريبات بالذخيرة الحية في محيط تايوان، بمشاركة البحرية وسلاح الجو وقوة الصواريخ وخفر السواحل، في سيناريو يحاكي تطويق الجزيرة.
وأطلقت بكين على المناورات اسم "مهمة العدالة 2025"، وشاركت فيها أكثر من 200 طائرة حربية، فيما أعلنت تايوان رصد إطلاق 27 صاروخاً سقط بعضها على مسافة قريبة من سواحلها.
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
اليابان: التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان "تزيد التوتر"
أمس, 05:45 GMT
وجاءت هذه المناورات بعد أيام من إعلان أمريكا عن حزمة كبيرة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، في خطوة أثارت اعتراض بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لضمّها.
وفي سياق متصل، انتقدت عدة دول، بينها أمريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي، التدريبات الصينية، بينما ردّت بكين بأن الخطر الحقيقي على السلام في مضيق تايوان يتمثل في النزعات الانفصالية والدعم الخارجي لها.
رئيس تايوان، لاي تشينغ تي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
رئيس تايوان يتعهد بعدم "تصعيد" النزاع أو "الاستفزاز" مع الصين
30 ديسمبر 2025, 04:04 GMT
وتعهد الرئيس التايواني لاي تشينغ- تي، اليوم الخميس في خطاب بمناسبة العام الجديد، بـ"الدفاع عن سيادة" الجزيرة، بعد أن أجرت الصين تدريبات عسكرية، في الآونة الأخيرة.
وقال لاي، في خطاب متلفز: "موقفي كان واضحا على الدوام، الدفاع الثابت عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني ومقاومة المجتمع بأسره، وإقامة قدرات ردع فعّالة بشكل شامل، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها "ولو بالقوة إذا لزم الأمر"، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
