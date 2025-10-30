عربي
شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".وأضاف التلفزيون المركزي الصيني، أن "زعيمي البلدين اتفقا على استمرار الاتصالات المنتظمة، ويتطلع ترامب إلى زيارته للصين أوائل العام المقبل، ودعا الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة".وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.

وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".
习近平和特朗普 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يصف الرئيس الصيني بـ"القائد العظيم" ويأمل بعلاقات طويلة الأمد مع بكين
02:10 GMT
وأضاف التلفزيون المركزي الصيني، أن "زعيمي البلدين اتفقا على استمرار الاتصالات المنتظمة، ويتطلع ترامب إلى زيارته للصين أوائل العام المقبل، ودعا الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة".
وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
