شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094066031_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_cfd9aac727f88f783abc924d5e472a2b.jpg
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".وأضاف التلفزيون المركزي الصيني، أن "زعيمي البلدين اتفقا على استمرار الاتصالات المنتظمة، ويتطلع ترامب إلى زيارته للصين أوائل العام المقبل، ودعا الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة".وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
06:58 GMT 30.10.2025
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة التعاون المناسب بين الولايات المتحدة والصين على الساحتين الدولية والإقليمية.
وقال شي جين بينغ، خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بوسان بكوريا الجنوبية، إن الصين والولايات المتحدة قادرتان على العمل معًا لتحقيق أهداف أكبر تعود بالنفع على البلدين والعالم.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي: يواجه العالم اليوم تحديات عديدة، ويمكن للصين والولايات المتحدة، كقوتين رئيسيتين، أن تظهرا مسؤوليتهما معا وتعملا معًا لتحقيق أهداف مهمة وعملية ومفيدة للبلدين والعالم.
وذكرت القناة أن "زعيمي البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في مجالات مثل التجارة والاقتصاد والطاقة، وتعزيز التبادلات الثقافية والإنسانية".
وأضاف التلفزيون المركزي الصيني، أن "زعيمي البلدين اتفقا على استمرار الاتصالات المنتظمة، ويتطلع ترامب إلى زيارته للصين أوائل العام المقبل، ودعا الرئيس شي جين بينغ لزيارة الولايات المتحدة".
وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين
، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.