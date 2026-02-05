https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يكشف-عن-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-1110006212.html
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض في نهاية العام، مشيرا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T05:15+0000
2026-02-05T05:15+0000
2026-02-05T05:15+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال ترامب: "سيأتي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام" .وأضاف ترامب في مقابلة: "أود أن أقول ناقشنا الاقتصاد، والعلاقة التي تربطنا بالصين".تحدث شي جين بينغ وترامب عبر الهاتف في 4 فبراير. كما نقلت عنه قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة أبيك، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدةشي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
https://sarabic.ae/20260204/بوتين-يقبل-دعوة-شي-جين-بينغ-لزيارة-الصين-في-النصف-الأول-من-عام-2026-1109975669.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض في نهاية العام، مشيرا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال ترامب: "سيأتي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام" .
وأشار الزعيم الأمريكي أيضاً إلى أنه تحدث مؤخراً مع الرئيس الصيني عبر الهاتف.
وأضاف ترامب في مقابلة: "أود أن أقول ناقشنا الاقتصاد، والعلاقة التي تربطنا بالصين".
تحدث شي جين بينغ وترامب عبر الهاتف في 4 فبراير. كما نقلت عنه قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة أبيك، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".
في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.