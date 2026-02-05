https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يكشف-عن-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-1110006212.html

ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض في نهاية العام، مشيرا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T05:15+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg

وقال ترامب: "سيأتي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام" .وأضاف ترامب في مقابلة: "أود أن أقول ناقشنا الاقتصاد، والعلاقة التي تربطنا بالصين".تحدث شي جين بينغ وترامب عبر الهاتف في 4 فبراير. كما نقلت عنه قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة أبيك، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدةشي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم