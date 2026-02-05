عربي
https://sarabic.ae/20260205/ترامب-يكشف-عن-لقاء-مع-شي-جين-بينغ-1110006212.html
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض في نهاية العام، مشيرا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T05:15+0000
2026-02-05T05:15+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وقال ترامب: "سيأتي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام" .وأضاف ترامب في مقابلة: "أود أن أقول ناقشنا الاقتصاد، والعلاقة التي تربطنا بالصين".تحدث شي جين بينغ وترامب عبر الهاتف في 4 فبراير. كما نقلت عنه قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة أبيك، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدةشي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
https://sarabic.ae/20260204/بوتين-يقبل-دعوة-شي-جين-بينغ-لزيارة-الصين-في-النصف-الأول-من-عام-2026-1109975669.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_5005b69c9d125f90f744639631d396ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يكشف عن لقاء مع شي جين بينغ

05:15 GMT 05.02.2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزورالبيت الأبيض في نهاية العام، مشيرا إلى أنهما ناقشا تطور العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال ترامب: "سيأتي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام" .

وأشار الزعيم الأمريكي أيضاً إلى أنه تحدث مؤخراً مع الرئيس الصيني عبر الهاتف.

وأضاف ترامب في مقابلة: "أود أن أقول ناقشنا الاقتصاد، والعلاقة التي تربطنا بالصين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
أمس, 12:46 GMT
تحدث شي جين بينغ وترامب عبر الهاتف في 4 فبراير. كما نقلت عنه قناة تلفزيون الصين المركزي، فقد حافظ على تعاون جيد مع ترامب في عام 2025، بما في ذلك اجتماع في بوسان بكوريا الجنوبية، خلال قمة أبيك، والذي "حدد مسار العلاقات الصينية الأمريكية وكسب دعم شعبي البلدين والمجتمع الدولي".
في وقت سابق، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن ترامب والزعيم الصيني قد يعقدان ما يصل إلى أربعة اجتماعات في عام 2026.
ترامب: بحثت مع شي جين بينغ إمكانية شراء الصين المزيد من منتجات الولايات المتحدة
شي جين بينغ: على واشنطن وبكين التعاون بشكل مناسب على الساحتين الدولية والإقليمية
