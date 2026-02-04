https://sarabic.ae/20260204/بوتين-يقبل-دعوة-شي-جين-بينغ-لزيارة-الصين-في-النصف-الأول-من-عام-2026-1109975669.html
بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بوتين قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "وجه الرئيس شي جين بينغ دعوة رسمية إلى فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الصين في النصف الأول من هذا العام. وقد قبلت الدعوة بامتنان، وسيتم مناقشة المواعيد والتفاصيل لاحقا".وقال تلفزيون الصين المركزي: "بعد ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، سيجري الرئيس شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".تتميز العلاقات الروسية الصينية بديناميكية تطورية عالية، وقاعدة قانونية متينة وهيكل تنظيمي واسع، وروابط فاعلة على جميع المستويات، حيث أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي، علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949، وأصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.وتُعرف العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا، من قبل الطرفين، بأنها "علاقات شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي تدخل عصرًا جديدًا، وتجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات".
أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بوتين قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "وجه الرئيس شي جين بينغ دعوة رسمية إلى فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الصين في النصف الأول من هذا العام. وقد قبلت الدعوة بامتنان، وسيتم مناقشة المواعيد والتفاصيل لاحقا".
أعلن تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، اليوم الأربعاء، عن إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، محادثات عبر الفيديو.
وقال تلفزيون الصين المركزي: "بعد ظهر اليوم (بتوقيت بكين)، سيجري الرئيس شي جين بينغ محادثة عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
تتميز العلاقات الروسية الصينية بديناميكية تطورية عالية، وقاعدة قانونية متينة وهيكل تنظيمي واسع، وروابط فاعلة على جميع المستويات، حيث أقامت جمهورية الصين الشعبية والاتحاد السوفييتي، علاقات دبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1949، وأصبح الاتحاد السوفييتي أول دولة أجنبية تعلن اعترافها بجمهورية الصين الشعبية.
وتُعرف العلاقات الروسية الصينية الحديثة رسميًا، من قبل الطرفين، بأنها "علاقات شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي تدخل عصرًا جديدًا، وتجري اتصالات مكثفة على أعلى المستويات".